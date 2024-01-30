تسهیل اشتغال مددجویان با همکاری وزارت کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته امداد و معاونت عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور با هدف تسهیل در اشتغال مددجویان، تفاهمنامه همکاری امضا کردند.
همکاری و هماهنگی در شناسایی مکانهای قابل بهرهبرداری برای ایجاد نمایشگاه دائمی و تجهیز و راهاندازی نمایشگاهها با هدف ارائه محصولات و خدمات مددجویان از اهداف اصلی این تفاهمنامه است.
بر اساس این تفاهمنامه، مجریان طرحهای اشتغال کمیته امداد و راهبران شغلی از نمایشگاههای ارائه محصولات و خدمات مددجویی بهرهمند خواهند شد.
فراهم کردن زمینه واگذاری مکانهای مناسب و کمک به صدور مجوزهای لازم برای فعالیت نمایشگاه تولیدات و خدمات مددجویان، از جمله تعهدات وزارت کشور در تفاهمنامه با کمیته امداد است.
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