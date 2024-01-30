۱۰ هزار تن محصولات کشاورزی چهارمحال و بختیاری خریداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن کریمی ظهر سهشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: ۲۱۵ تشکل و ۱۳۲ هزار عضو تحت پوشش خدمات تعاون روستایی در این استان هستند.
وی افزود: در سال ۱۴۰۰ میزان یک هزار و ۶۰۰ تن گندم، در سال ۱۴۰۱ میزان ۸ هزار تن گندم و در سال ۱۴۰۲ میزان ۲۲ هزار تن گندم از کشاورزان چهارمحال و بختیاری از سوی شبکه تعاون روستایی خریداری شد.
مدیرکل تعاون روستایی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در ۹ ماهه ابتدای امسال ۳۶ هزار تن آرد روستایی در میان روستاییان و عشایر توزیع شد، همچنین ۱۳ میلیون لیتر مواد سوختی شامل نفت سفید، گازوئیل و… نیز در بین این گروهها توزیع شد.
کریمی عنوان کرد: امسال ۱۰ هزار تن انواع محصولات کشاورزی که بیشتر آن جو بوده است از کشاورزان خریداری شد.
وی خاطرنشان کرد: ۲۲ هزار تن شیر از دامداران روستایی و عشایری در در مراکز جمعآوری شیر چهارمحال و بختیاری جمع شد.
مدیرکل تعاون روستایی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه در آستانه ایام عید نوروز و ماه مبارک رمضان قرار داریم، اضافه کرد: در همین راستا تهیه میوه شب عید، خرما و رطب در دستور کار این اداره کل قرار گرفته است.
کریمی بیان کرد: سهمیه سیب درختی و پرتقال چهارمحال و بختیاری برای ایام عید نوروز، به ترتیب ۲۰۰ تن و ۳۲۰ تن است، در حال حاضر ۱۵۰ تن سیب درختی از محصولات تولیدی استان تهیه و در حال بستهبندی است و برای خرید پرتقال شمال نیز فرایند انعقاد قرارداد آغاز شده است.
وی تاکید کرد: خرید ۵ تن خرما برای ماه مبارک رمضان پیشبینی شده است ئ این محصول در سردخانه ذخیره شده است.
