۱۰ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۵۰

مدیرکل تعاون روستایی چهارمحال و بختیاری:

۱۰ هزار تن محصولات کشاورزی چهارمحال و بختیاری خریداری شد

شهرکرد-مدیرکل تعاون روستایی چهارمحال و بختیاری گفت: امسال ۱۰ هزار تن انواع محصولات کشاورزی که بیشتر آن جو بوده است از کشاورزان خریداری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن کریمی ظهر سه‌شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: ۲۱۵ تشکل و ۱۳۲ هزار عضو تحت پوشش خدمات تعاون روستایی در این استان هستند.

وی افزود: در سال ۱۴۰۰ میزان یک هزار و ۶۰۰ تن گندم، در سال ۱۴۰۱ میزان ۸ هزار تن گندم و در سال ۱۴۰۲ میزان ۲۲ هزار تن گندم از کشاورزان چهارمحال و بختیاری از سوی شبکه تعاون روستایی خریداری شد.

مدیرکل تعاون روستایی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در ۹ ماهه ابتدای امسال ۳۶ هزار تن آرد روستایی در میان روستاییان و عشایر توزیع شد، همچنین ۱۳ میلیون لیتر مواد سوختی شامل نفت سفید، گازوئیل و… نیز در بین این گروه‌ها توزیع شد.

کریمی عنوان کرد: امسال ۱۰ هزار تن انواع محصولات کشاورزی که بیشتر آن جو بوده است از کشاورزان خریداری شد.

وی خاطرنشان کرد: ۲۲ هزار تن شیر از دامداران روستایی و عشایری در در مراکز جمع‌آوری شیر چهارمحال و بختیاری جمع شد.

مدیرکل تعاون روستایی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه در آستانه ایام عید نوروز و ماه مبارک رمضان قرار داریم، اضافه کرد: در همین راستا تهیه میوه شب عید، خرما و رطب در دستور کار این اداره کل قرار گرفته است.

کریمی بیان کرد: سهمیه سیب درختی و پرتقال چهارمحال و بختیاری برای ایام عید نوروز، به ترتیب ۲۰۰ تن و ۳۲۰ تن است، در حال حاضر ۱۵۰ تن سیب درختی از محصولات تولیدی استان تهیه و در حال بسته‌بندی است و برای خرید پرتقال شمال نیز فرایند انعقاد قرارداد آغاز شده است.

وی تاکید کرد: خرید ۵ تن خرما برای ماه مبارک رمضان پیش‌بینی شده است ئ این محصول در سردخانه ذخیره شده است.

کد مطلب 6009058

