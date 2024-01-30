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۱۰ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۲۶

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گلستان خبر داد؛

ثبت بیش از ۵۲ هزار درخواست از گلستان در درگاه ملی صدور مجوز

ثبت بیش از ۵۲ هزار درخواست از گلستان در درگاه ملی صدور مجوز

گرگان- مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گلستان گفت: تاکنون تعداد ۵۲ هزار و ۵۶۵ درخواست در سامانه درگاه ملی ثبت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله صلبی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران درگاه ملی را تنها مرجع صدور مجوز دانست و اظهار کرد: تا کنون تعداد ۵۲ هزار و ۵۶۵ درخواست در این سامانه ثبت شده است.

وی افزود: از این تعداد درخواست ثبت شده ۳۰ هزار و ۸۱۷ مجوز صادر شد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گلستان از رد درخواست ۱۴ هزار و ۷۴۵ مجوز در سامانه درگاه ملی خبر داد و گفت: این اتفاق به علت اینکه مدارک بارگذاری شده با مجوزهای درخواستی سازگاری نداشته است رد شد.

به گفته صلبی ۲ هزار و ۵۵۲ فقره درخواست به دلیل انصراف لغو شد.

وی با اشاره به اینکه استقبال بانوان برای گرفتن مجوز کسب و کار بیشتر در حوزه مشاغل خانگی است، اظهار کرد: بانوان بیشترین درخواست را در این استان به ثبت رساندند.

کد مطلب 6009118

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