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۱۰ بهمن ۱۴۰۲، ۱۸:۰۹

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی خبر داد؛

حضور بیش از ۱۵ هزار معتکف آذربایجان شرقی در اعتکاف ۱۴۰۲

حضور بیش از ۱۵ هزار معتکف آذربایجان شرقی در اعتکاف ۱۴۰۲

تبریز-مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی گفت: امسال بیش از ۱۵ هزار نفر از مردم استان در مراسم معنوی اعتکاف شرکت کردند که این آمار حاکی از افزایش بیش از ۶۵درصدی معتکفان نسبت به سال قبل است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید محمود حسینی با اعلام این خبر اظهار داشت: اعتکاف سنت حسنه‌ای است که تمام انبیای الهی نه تنها به انجام آن متعهد بوده اند بلکه مؤمنان را نیز به آن ترغیب و تشویق کرده اند و خوشبختانه این مراسم معنوی پس از انقلاب اسلامی و از سال ۷۵ به صورت مستمر و منظم در استان در حال اجراست تا بستری برای خودسازی و تزکیه نفس میهمانان الهی در ماه رجب باشد.

وی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر برگزاری مردمی مراسم و برنامه‌های فرهنگی و مذهبی تصریح کرد: البته سازمان‌ها و دستگاه‌های مسئول نیز در قالب وظایف و تکالیف محوله باید بر حسن اجرا و صیانت از اصل این برنامه‌ها نظارت داشته و با انجام همکاری و همراهی‌های لازم نسبت به تسهیل گری و بسترسازی برای حضور هر چه بیشتر اقشار و تشکل‌های مردمی اهتمام کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان با اشاره به نتایج مثبت برگزاری مراسم اعتکاف ویژه هر قشر در ترغیب طیف‌های مختلف برای حضور در این مراسم معنوی و استفاده از فیوضات آن گفت: چنانچه ظرافت‌ها و دقت‌های لازم در برگزاری چنین مراسمی متناسب با ذائقه هر قشر در نظر گرفته شود، شاهد اثرات مثبت آن خواهیم بود و نمونه آن را در برگزاری چند ساله اعتکاف دانش آموزی و دانشجویی در استان به خوبی لمس کرده ایم.

وی خاطر نشان شد: بر همین اساس با همکاری دستگاه‌ها و سازمان‌های مربوطه، تمهیدات و اقدامات لازم برای برگزاری منسجم و منظم مراسم اعتکاف ۱۴۰۲ از چند ماه پیش صورت گرفت به طوری که فرآیند ثبت نام مردم خداجوی استان برای حضور در این مراسم در ادارات تبلیغات اسلامی و مساجد محوری و برگزار کننده اعتکاف از ۲۰ دی امسال آغاز شد و تا زمان آغاز مراسم نیز ادامه داشت.

حجت الاسلام حسینی اضافه کرد: در ۱۵۶ مسجد استان میزبان ۱۵ هزار و ۳۹ نفر از مردم مؤمن آذربایجان شرقی در مراسم اعتکاف امسال بودند که بیش از ۹ هزار و ۹۰۱ نفر از معتکفان را بانوان و پنج هزار و ۱۳۸ نفر را برادران تشکیل می‌دادند از این عزیزان معتکف، ۲۰۰۸ پسر و ۲۴۵۷ دختر در مراسم اعتکاف دانش آموزی و ۶۰۳ دانشجو شامل ۳۵۰ دانشجوی دختر و ۲۵۳ دانشجوی پسر نیز توفیق حضور در اعتکاف دانشجویی را داشتند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی از افزایش ۶۵.۵۸ درصدی تعداد معتکفان امسال استان نسبت به سال ۱۴۰۱ خبر داده و گفت: تبریز با ۴۹ مسجد و شش هزار و ۱۷۵ معتکف و مرند با ۱۴ مسجد و یکهزار و ۵۸۵ معتکف بیشترین تعداد مساجد برگزار کننده و شرکت کنندگان در مراسم اعتکاف ۱۴۰۲ را داشتند.

کد مطلب 6009146

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