حضور بیش از ۱۵ هزار معتکف آذربایجان شرقی در اعتکاف ۱۴۰۲

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید محمود حسینی با اعلام این خبر اظهار داشت: اعتکاف سنت حسنه‌ای است که تمام انبیای الهی نه تنها به انجام آن متعهد بوده اند بلکه مؤمنان را نیز به آن ترغیب و تشویق کرده اند و خوشبختانه این مراسم معنوی پس از انقلاب اسلامی و از سال ۷۵ به صورت مستمر و منظم در استان در حال اجراست تا بستری برای خودسازی و تزکیه نفس میهمانان الهی در ماه رجب باشد.

وی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر برگزاری مردمی مراسم و برنامه‌های فرهنگی و مذهبی تصریح کرد: البته سازمان‌ها و دستگاه‌های مسئول نیز در قالب وظایف و تکالیف محوله باید بر حسن اجرا و صیانت از اصل این برنامه‌ها نظارت داشته و با انجام همکاری و همراهی‌های لازم نسبت به تسهیل گری و بسترسازی برای حضور هر چه بیشتر اقشار و تشکل‌های مردمی اهتمام کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان با اشاره به نتایج مثبت برگزاری مراسم اعتکاف ویژه هر قشر در ترغیب طیف‌های مختلف برای حضور در این مراسم معنوی و استفاده از فیوضات آن گفت: چنانچه ظرافت‌ها و دقت‌های لازم در برگزاری چنین مراسمی متناسب با ذائقه هر قشر در نظر گرفته شود، شاهد اثرات مثبت آن خواهیم بود و نمونه آن را در برگزاری چند ساله اعتکاف دانش آموزی و دانشجویی در استان به خوبی لمس کرده ایم.

وی خاطر نشان شد: بر همین اساس با همکاری دستگاه‌ها و سازمان‌های مربوطه، تمهیدات و اقدامات لازم برای برگزاری منسجم و منظم مراسم اعتکاف ۱۴۰۲ از چند ماه پیش صورت گرفت به طوری که فرآیند ثبت نام مردم خداجوی استان برای حضور در این مراسم در ادارات تبلیغات اسلامی و مساجد محوری و برگزار کننده اعتکاف از ۲۰ دی امسال آغاز شد و تا زمان آغاز مراسم نیز ادامه داشت.

حجت الاسلام حسینی اضافه کرد: در ۱۵۶ مسجد استان میزبان ۱۵ هزار و ۳۹ نفر از مردم مؤمن آذربایجان شرقی در مراسم اعتکاف امسال بودند که بیش از ۹ هزار و ۹۰۱ نفر از معتکفان را بانوان و پنج هزار و ۱۳۸ نفر را برادران تشکیل می‌دادند از این عزیزان معتکف، ۲۰۰۸ پسر و ۲۴۵۷ دختر در مراسم اعتکاف دانش آموزی و ۶۰۳ دانشجو شامل ۳۵۰ دانشجوی دختر و ۲۵۳ دانشجوی پسر نیز توفیق حضور در اعتکاف دانشجویی را داشتند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی از افزایش ۶۵.۵۸ درصدی تعداد معتکفان امسال استان نسبت به سال ۱۴۰۱ خبر داده و گفت: تبریز با ۴۹ مسجد و شش هزار و ۱۷۵ معتکف و مرند با ۱۴ مسجد و یکهزار و ۵۸۵ معتکف بیشترین تعداد مساجد برگزار کننده و شرکت کنندگان در مراسم اعتکاف ۱۴۰۲ را داشتند.