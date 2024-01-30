ارائه خلاقیت های دانش آموزان هرمزگان در نمایشگاه دستاوردهای دولت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد قویدل ظهر سه شنبه در حاشیه افتتاحیه نمایشگاه خلاقیت و دستاوردهای دانش آموزی دولت سیزدهم در اداره کل آموزش و پرورش، اظهار داشت: در آستانه یوم الله دهه فجر و سفر رئیس جمهور به استان نمایشگاه دستاوردهای آموزش و پرورش در دولت سیزدهم در بخشهای مختلف از جمله نوسازی مدارس و بخش دانش آموزی و معاونتها را ایجاد کردیم.
وی افزود: در این نمایشگاه بر روی خود تولیدات، محصولات و کارکردهای مدارس در راستای سند بنیادین تحول آموزش و پرورش تکیه شده است.
مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان گفت: از دیگر غرفهها را به هنرستانهای فنی و حرفهای و کاردانش اختصاص یافته است که تولیدات هنرجویان که کار فروش نیز را انجام میدهند.
قویدل گفت: در کنار این نمایشگاه پویش مهر یا پویش پیشرفت را داریم که خود دانش آموزان پیشرفتهای کشور را در قالب اردوی راهیان پیشرفت همراه با تولیدات فرهنگی و هنری به نمایش میگذارند.
وی خاطرنشان کرد: در زمینه کارهای تحولی نیز یکی از مدارس میناب که رتبه برتر کشوری را در کارنامه خود دارد که با هدف کارکردهای آموزشی و تربیتی است بهره برده شده است.
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