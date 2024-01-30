هدایای ایرانسل به مناسبت دهه فجر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، به مناسبت گرامی‌داشت دهه فجر انقلاب اسلامی، هدیه بسته اینترنت و مکالمه ایرانسلی را به مشترکان دائمی و اعتباری خود ارائه کرده است.

هدیه شگفت‌انگیز ۴۵ گیگابایتی

تمام مشترکان اینترنت همراه ایرانسل، از ۱۲ تا ۲۲ بهمن ۱۴۰۲، می‌توانند با مراجعه به بخش تکان شگفت‌انگیز در سوپر اپلیکیشن ایرانسل‌من و تکان دادن گوشی تلفن‌همراه، شانس خود را برای دریافت بسته اینترنت هدیه ۴۵ گیگابایتی با اعتبار ۲۴ ساعت، امتحان کنند. این بسته، روزانه به ۴۵۰ نفر از مشترکان ایرانسل تعلق می‌گیرد و هر مشترک، طی روزهای دهه فجر، یک بار امکان دریافت آن را دارد.

هدیه مکالمه ۵+۵۰

همچنین مشترکان ایرانسل می‌توانند به ازای ۵ دقیقه مکالمه در هر تماس ایرانسلی، ۵۰ دقیقه ادامه آن مکالمه را از ایرانسل هدیه بگیرند. این هدیه، به مناسبت دهه فجر، قابل فعال‌سازی و استفاده است و تا پایان روز ۲۲ بهمن ۱۴۰۲، اعتبار دارد. مکالمه هدیه ایرانسلی، با شماره‌گیری کد دستوری #۲*۱*۴۴۴۴* و یا مراجعه به سوپراپلیکیشن ایرانسل من، در دسترس مشترکان ایرانسل است.