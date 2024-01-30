۱۰ بهمن ۱۴۰۲، ۱۵:۲۳

مراسم تشییع و خاکسپاری آیت الله نمازی در قم

قم- مراسم تشییع و خاکسپاری آیت الله نمازی عضو فقید مجلس خبرگان رهبری با حضور اقشار مختلف مردم قم برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر مرحوم «آیت الله عبدالنبی نمازی» عضو فقید مجلس خبرگان رهبری و عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم پیش از ظهر سه شنبه با حضور طلاب، روحانیون و اقشار مختلف مردم قم از مسجد امام حسن عسکری (ع) تا حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) تشییع شد.

شخصیت‌های حوزوی از جمله آیت الله حسینی بوشهری رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، آیت الله سعیدی امام جمعه قم، حجت الاسلام حاج ابوالقاسم رئیس مرکز ارتباطات دولت و روحانیت، آیت الله فاضل لنکراین رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)، حجت الاسلام حاجی صادقی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران، و مسؤولان استانی نیز در این مراسم حضور داشتند و پیکر این عالم وارسته گرد مضجع مطهر بانوی کرامت طواف داده شد.

آیت الله جعفر سبحانی از مراجع عظام تقلید بر پیکر «آیت الله عبدالنبی نمازی» اقامه نماز کرد و پیکر وی در حرم کریمه اهل بیت (ع) خاکسپاری شد.

مهدی بخشی سورکی

