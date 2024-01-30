۱۴۰ داروخانه حوزه بهداشت خوزستان به بخش غیر دولتی واگذار شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد شریفی ظهر امروز سه شنبه در نشست آموزشی امور دارویی استان خوزستان بیان کرد: این نشست به منظور بازآموزی آئین نامه و شیوه نامهها به گروه هدف کارشناسان امور دارویی مراکز بهداشت شهرستانهای زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی اهواز انجام شد.
معاون اجرایی مرکز بهداشت خوزستان افزود: توزیع اعتبارهای دارویی، صرفهجویی در مصرف دارو و برآورد صحیح مکملهای مورد نیاز از جمله موارد مورد بررسی هستند.
شریفی ادامه داد: باید برنامهریزی و نیازسنجی صحیح انجام و در صورت تشخیص به مقدار مورد نیاز دارو تهیه شود و داروها را ۶ ماه قبل از منقضی شدن دارو تعیین تکلیف شوند.
معاون اجرایی مرکز بهداشت خوزستان افزود: شرایط محیطی نگهداری دارو از جمله نور، گرما، قفسهبندی، حمل و نقل دارو با ماشین مخصوص حمل دارو مورد تاکید است.
شریفی افزود: با وجود مشکل اعتباری کشور، نگذاشتیم در حوزه دارویی کوچکترین مشکلی به وجود آید و برای اولین بار در تاریخ مرکز بهداشت خوزستان همزمان با بازگشایی مدارس مکملهای مورد نیاز مدارس خریداری و توزیع شده است.
معاون اجرایی مرکز بهداشت خوزستان خبر داد: در ۱۵ ماه گذشته از حدود ۱۵۰ واحد داروخانه در خوزستان حدود ۱۴۰ داروخانه به بخش خصوصی واگذار شد تا به جای خرید دارو، پیگیری اسناد و دیگر موارد نظارتهای کیفی انجام شود.
نظر شما