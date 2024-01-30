  استانها
  2. اصفهان
۱۰ بهمن ۱۴۰۲، ۱۵:۳۶

رییس پلیس مبارزه با موادمخدر استان اصفهان خبر داد؛

کشف ۱۶۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر در اصفهان

اصفهان - رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان از کشف ۱۶۰ کیلو شیشه، هروئین و تریاک در عملیات مأموران این پلیس خبر داد.

سرهنگ احمد نیکبخت در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران اداره عملیات ویژه پلیس در پی اقدامات اطلاعتی و رصد هوشمندانه قاچاقچیان مواد مخدر از تردد ۳ دستگاه خودروی حامل مواد مخدر در یکی از محورهای مواصلاتی استان مطلع و بلافاصله موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: با تلاش مأموران هر ۳ خودروی مذکور که عازم یکی از استان‌های همجوار بودند شناسایی و متوقف شده و در بازرسی از آنها ۱۶۰ کیلو انواع مواد مخدر شامل ۱۵ کیلو شیشه، ۲۰ کیلو هروئین و ۱۲۵ کیلو تریاک کشف شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان عنوان کرد: در این عملیات ۶ نفر قاچاقچی دستگیر و۳ خودرو سواری نیز توقیف شد.

کد مطلب 6009268

