به گزارش خبرگزاری مهر، محمدهادی ایمانیه در نشست مشترک مدیران بازرسی دستگاههای اجرایی استان فارس در سالن شهید قاضی استانداری برگزار شد بازرسی و پاسخگویی به شکایات را دو اقدام ارزشمند اما متفاوت عنوان کرد و گفت: بازرسی اقدامی است که فعالانه و به صورت مستمر صورت میپذیرد اما رسیدگی به شکایات مادامی انجام میشود که فردی به شما مراجعه و شکایتی را طرح کند.
نماینده عالی دولت در فارس در ادامه سخنان خود به تأثیرگذار بودن ارزشیابیها و نمرات کسب شده سازمانها اشاره کرد و اظهار داشت: در صورتی که دستگاهی به نمرات کسب شده و ارزشیابیهای انجام شده توجهی نمیکند به صورت محرمانه و در عین حال جامع، موارد را به بنده منعکس کنید تا به سهم خود به موضوع ورود کنم و چرایی بی توجهی به ارزشیابیها را بررسی کنم.
وی همچنین به آخرین بازدید سرزده خود هم اشاره کرد و افزود: در آخرین بازدید سرزده ای که داشتم مواجه شدم با اینکه اگر فردی به سازمانی مراجعه میکند و سوالی دارد چگونه پاسخ دریافت کند؛ لذا نامهای نوشتم و به همه دستگاهها ابلاغ کردم تا این موضوع مرتفع شود.
استاندار فارس با اشاره به اینکه بازرسی استانداری موظف است رصد کند تا مفاد این نامه به خوبی و درستی اجرا شود، گفت: معتقدم ۹۹ درصد مراجعین را میتوان با زبان خوش و منطق راضی کرد.
وی بر ضرورت ایجاد دفتر ارتباط با مردم در دستگاهها تاکید کرد و گفت: باید در ادارات بنرها و پوسترهایی نصب شود و مشخص باشد هرکسی گرهای در آن سازمان دارد باید به کجا مراجعه کند. هنگامی که دفتر ارتباط با مردم با حضور افراد با تجربه، آگاه و با انگیزه و مسلط به قوانین سازمان وجود داشته باشد، به سرعت بخش قابل توجهی از مشکلات مردم مرتفع میشود.
ایمانیه با تاکید بر اینکه مردم نباید سرگردان شوند، بیان کرد: این دفاتر باید سعی کنند تا مشکل فرد را یا در سازمان خود یا با ارتباط گیری با سازمان ثالث برطرف کنند. اگر مشکل مرتفع نشد مدیران موظف هستند در هفته یک بار با این افراد ملاقات مستقیم داشته باشند؛ در مرحله بعدی اگر مشکل توسط مدیرکل نیز حل نشد موضوع در میز خدمت ماهیانه که در مسجد وکیل با حضور همه مدیران اجرایی و بنده برگزار میشود باید مطرح و بررسی شود؛ در مرحله آخر نیز میتوان موضوع را در تهران و با استفاده از سایر ظرفیتها پیگیری و مرتفع کرد. ممکن است مشکل اعلامی در حوزه تخصص ما نباشد اما اگر یک دوست یا فامیل هم به ما مراجعه میکرد چه اقدامی انجام میدادیم؟!
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