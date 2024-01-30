به گزارش خبرگزاری مهر، حسن جعفری با بیان اینکه از ۱۰ مهرماه تا ۲۳ دی‌ماه، ۲۶ پرواز ورودی و خروجی از فرودگاه شهدای گناباد انجام شده است، اظهار کرد: در این مدت دو هزار و ۷۳۰ مسافر از این فرودگاه جابه‌جا شده‌اند که نشان‌دهنده استقبال کم‌نظیر مردم استان‌های خراسان‌رضوی و جنوبی است.

سخنگوی فرودگاه‌های خراسان‌رضوی با بیان اینکه نخستین پرواز مسافری فرودگاه گناباد پس از ۳۰ سال از مهرماه امسال در این فرودگاه برقرار شد، گفت: در این مدت میانگین مسافران پروازهای ورودی ۱۲۰ نفر و میانگین مسافران پروازهای خروجی از این فرودگاه ۱۳۲ نفر بود.

وی در خصوص تعطیلی پروازهای فرودگاه شهدای گناباد، این فرودگاه را عملیاتی عنوان کرد و گفت: انجام ۲۶ پرواز و جابه‌جایی حدود سه هزار مسافر نشان می‌دهد که بهره‌برداری از این فرودگاه بدون برخورداری از زیرساخت‌های لازم نبوده است و هیچ‌گونه مشکل زیرساختی برای برقراری پرواز ندارد.

جعفری با تاکید بر اینکه تاکنون پروازهای فرودگاه شهدای گناباد با موفقیت و بدون هیچ‌گونه چالشی انجام شده است، تصریح کرد: برای انجام پرواز علاوه بر فرودگاه و شرکت هواپیمایی، شرکت هندلینگ کننده نیز به‌عنوان یکی از این سه ضلع باید حضور داشته باشد که حضور یا عدم حضور هندلینگ کننده در حوزه وظایف شرکت فرودگاه‌ها نیست، اما با این وجود به‌منظور خدمت‌رسانی به مردم گناباد و انجام پروازها، رایزنی‌هایی صورت گرفته است.

سخنگوی فرودگاه‌های خراسان‌رضوی با بیان اینکه خرید تجهیزات هندلینگ توسط معاون هماهنگی عمرانی استانداری خراسان‌رضوی در حال پیگیری است، خاطرنشان کرد: مدیرکل فرودگاه‌های خراسان‌رضوی، پیگیر خرید تجهیزات بوده و امید است در آینده‌ای نزدیک، این موضوع به سرانجام برسد و شاهد از سرگیری پروازهای فرودگاه گناباد باشیم.