صدور دستور جلب ۲۱ محکوم پرونده فساد شهرداری ارومیه

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی روز سه شنبه در جلسه شورای معاونین دادگستری استان با تبریک ایام‌الله دهه مبارکه فجر اظهار داشت: ایثارگری‌ها و خون شهدای انقلاب باعث حرکت نهضت مردمی و پیروزی انقلاب اسلامی شد و امروز استقلال و اقتدار کشور حاصل تلاش‌های این ایثارگری هاست و هر کسی در حوزه کاری خود باید پاسدار آرمان‌ها و دستاوردهای انقلاب باشد.

عتباتی افزود: دستگاه قضائی تکلیف سنگینی در پاسداری از آرمان‌های انقلاب دارد و همواره با استفاده از ظرفیت‌های قانونی خود در صیانت از دستاوردها و اجرای عدالت و احقاق حق تلاش می‌کند و در این خصوص با هیچ کسی مماشات ندارد.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربیبا اشاره به صدور دستور جلب متهمان پرونده شهرداری ارومیه گفت: با قطعیت احکام مجازات پرونده فساد در شهرداری ارومیه، دستور جلب ۲۱ محکوم این پرونده صادر که ۹ نفر دستگیر و برای اجرای حکم روانه زندان شدند و دستگیری ۱۲ محکوم دیگر در دستور کار قرار دارد.

وی با تاکید بر اینکه دستگاه قضائی قاطعانه، بی طرفانه و فارغ از هیاهوی رسانه‌ای تمام کننده می‌باشد گفت: دستگاه قضائی در تمامی پرونده‌ها خصوصاً پرونده‌های مهم امنیتی با قاطعیت و عادلانه و منصفانه ورد می‌کند چرا که مردم از دستگاه قضائی انتظار برقراری نظم و امنیت که اساس تمامی امور است را دارند.