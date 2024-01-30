به گزارش خبرنگار مهر، مسعود حمیدی نژاد بعد از ظهر امروز سه شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش خوزستان اظهار کرد: در خوزستان بالغ بر ۷۴ هزار و ۷۸۵ هنرجو در هنرستان‌های فنی حرفه‌ای و کاردانش مشغول تحصیل هستند و در یک سال گذشته با اجرای طرح‌های گسترده و برنامه‌ریزی آموزشی شاهد رشد فزاینده‌ای در میزان ثبت نام دانش آموزان در هنرستان‌های فنی حرفه‌ای و کاردانش در استان بودیم.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان با اظهار اینکه شاهد رشد میزان ثبت نام دانش آموزان در هنرستان‌ها از ۲۹ درصد به ۴۴ درصد بودیم، اضافه کرد: این میزان رشد سه نمره بالاتر از میانگین کشوری در دو سال گذشته است که نشان از پیشتازی آموزش و پرورش خوزستان در این شاخص ملی در حوزه آموزش است‌.

حمیدی نژاد با بیان اینکه خوزستان به عنوان قطب کشاورزی باید بیشترین میزان هنرجوی تخصصی کشاورزی را در کشور داشته باشد؛ توضیح داد: پنج هنرستان کشاورزی در استان فعال هستند و آموزش‌های تخصصی کشاورزی را به هنرجویان این رشته ارائه می‌دهند.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان گفت: خیران در حوزه مدرسه سازی و مدرسه یاری همواره کمک حال و یاریگر آموزش و پرورش بوده‌اند. امسال بالغ بر ۷۰ میلیارد تومان تجهیزات هنرستانی از محل کمک‌های خیران در بین مناطق استان توزیع شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان گفت: برگزاری اردوهای راهیان پیشرفت یکی از برنامه‌های محوری مجموعه تعلیم و تربیت استان است که در یک سال گذشته بالغ بر ۷۰ هزار فرهنگی و دانش‌آموز به این اردوها اعزام شدند؛ البته برنامه استان افزایش این رقم به ۱۸۰ هزار نفر تا پایان سال تحصیلی جاری است.