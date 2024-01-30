به گزارش خبرنگار مهر، اولین‌نشست خبری سومین نمایشگاه آینده چاپ ایران IFPEXظهر امروز سه‌شنبه دهم بهمن‌ در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار شد.

در ابتدای این‌نشست بابک عابدین رییس نمایشگاه‌های آینده چاپ ایران با ارایه آماری از دوره اول و دوم این رویداد گفت: ما پس از بررسی‌های فراوان به این نتیجه رسیدیم که فضای ایران مال به لحاظ فضای محیطی برای برگزاری چنین رویدادی استاندارد و قابل قبول است.

وی با اشاره به اینکه در روند برگزاری این نمایشگاه تلاش کردیم زمان و اخلاق برگزاری را حفظ کنیم افزود: امیدواریم این رویداد را با فاصله کمی از نمایشگاه تهران واقع در سئول برگزار کنیم و در فواصل زمانی اردیبهشت تا تیرماه نسبت به برگزاری این رویداد اقدام کنیم.

رییس نمایشگاه‌های آینده چاپ ایران در ادامه گفت: در دوره دوم این نمایشگاه پنج شرکت خارجی حضور داشتند که به دنبال افزایش و گسترش ارتباطات و حضور آنان در این رویداد هستیم، همچنین اقدام به برگزاری ۱۰ کارگاه آموزشی کردیم که می‌توان گفت به صورت ۱۰۰ درصدی افزایش داشتند. در دوره قبل این رویداد در زمینه ملزومات صنعت چاپ ۲۳ غرفه، انتشارات سه غرفه، تشکل‌ها و سازمان‌ها ۱۴ غرفه، رسانه‌ها ۱۰ غرفه و در مجموع ۹۳ غرفه داشتیم. ۹۷ درصد از بازدیدکنندگان نمایشگاه ایفپکس تخصصی بودند و به طور کلی از ۲۶ استان و ۱۴ کشور از جمله کامرون، ایتالیا، امارات، عمان، چین، ترکمنستان، ارمنستان، سوریه، عراق، روسیه و غیره حضور داشتند.

عابدین گفت: در دوره دوم ۱۶ اتحادیه، انجمن، تشکل و تعاونی مرتبط با صنعت چاپ، نشر و بسته بندی با هدف توسعه و تسهیل در روابط بین چرخه‌های تولید و خدمات رسانی حضور داشتند. خوشبختانه با گذشت دو دوره از این رویداد توانستیم با حمایت اتحادیه تولیدکنندگان و پیگیری ارشاد نمایشگاه ایفپکس در تقویم نمایشگاه‌های معاونت علمی و فرهنگی ریاست جمهوری به ثبت رسیده است.

وی افزود: در دوره گذشته این رویداد ما در چهار روز هفت هزار و ۱۲۴ بازدیدکننده داشتیم که بیشترین آن‌ها در روز سوم بود. یکی از اهداف نمایشگاه ارایه برگزاری استاندارد آن به عنوان یک رویداد تخصصی در مرحله اول و پس از آن معرفی به کل جهان برای بازدید از فناوری‌های صنعت چاپ بوده تا این صنعت را به یک برند تبدیل کنیم چراکه ایفپکس می‌تواند در آینده تبدیل به یک برند مهم شود. تلاش می‌کنیم این دوره نیز مثل رویدادهای قبل از دوم تا ۵ مردادماه در ایران مال برگزار شود.

رییس نمایشگاه‌های آینده چاپ ایران افزود: در زمین‌های هدف‌گذاری و ارتقا این رویداد بازاریابی بین‌المللی را شروع کرده و به عنوان اولین نقطه در نمایشگاه‌های مشابه استانبول و نمایشگاه لیبل یا برچسب چین حضور داشتیم. یکی از فرایندهای کاری ما در نمایشگاه‌ها توضیح فرایند اقتصادی کشور است. تیم ارزیابی به بررسی ۱۶ نمایشگاه تخصصی پرداختند تا بتوانیم تعامل بهتری در بخش محصولات چاپ ایجاد کنیم. از آنجایی که میرزا زین‌العابدین تبریزی با حمایت عباس میرزا برای اولین بار صنعت چاپ را به ایران وارد می‌کند ما نیز برای این دوره از نمایشگاه نشان میرزا را به برگزیدگان اعطا می‌کنیم.

عابدین گفت: این نشان از طریق داوری به برترین‌های نمایشگاه داده می‌شود که بتوانیم گره‌ای از مشکلات باز کرده و برای کارآفرینان تغییرات مثبت ایجاد کنیم.

در پایان این‌نشست از پوستر سومین دوره نمایشگاه‌های آینده چاپ ایران رونمایی شد.