به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، زیاد نخاله دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین به اخباری که در خصوص توافق احتمالی آتش‌بس میان مقاومت فلسطین و رژیم صهیونیستی مخابره می‌شود واکنش نشان داد.

دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین اعلام کرد: ما بر موضع ثابت خود مبنی بر عدم ورود به هرگونه توافقی که آتش‌بس فراگیر را تضمین نکند تاکید می‌کنیم.

نخاله در ادامه سخنان خود با اشاره به دیگر شروط امضای توافق میان جنبش جهاد اسلامی فلسطین و رژیم صهیونیستی افزود: همچنین تاکید می‌کنیم که نظامیان اشغالگر باید عقب‌نشینی کنند.

دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین گفت که توافق احتمالی میان مقاومت فلسطین و رژیم صهیونیستی باید بازسازی غزه را تضمین کند و شامل یک راه حل سیاسی روشن باشد که حقوق ملت فلسطین را ضمانت کند.

گفتنی است کمی پیش‌تر اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس تاکید کرد که این جنبش پیشنهادی را از سوی پاریس برای آتش‌بس دریافت کرده است و آن را بررسی خواهد کرد. وی افزود: این جنبش نسبت به تمامی ایده‌هایی که می‌تواند به پایان حمله نظامی رژیم صهیونیستی و تأمین سرپناه برای ساکنان آواره غزه منجر شود، با روی باز تعامل می‌کند.

هنیه تصریح کرد که برای بررسی پیشنهاد پاریس جهت آتش‌بس، به قاهره سفر خواهد کرد. وی ابراز داشت که حماس آمادگی دارد هر طرحی برای بازسازی غزه و انجام عملیات جدی تبادل اسیران را که ضامن آزادی اسیران فلسطینی باشد بررسی کند.