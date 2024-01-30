بازی فوتبال ایران و سوریه همزمان بر روی پرده سینماهای خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین زاده از اکران همزمان بازی فوتبال ایران و سوریه با جام ۲۰۲۳ ملت‌های آسیا خبر داد و اظهار کرد: با دستور محمد مهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، سینماهای کشور مجاز به فروش بلیت و پخش این بازی شدند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی با بیان این که یکی از مهمترین وظایف اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، ایجاد شور و نشاط در فضای استان و همگام سازی و همسو نمودن جامعه در محرکات ملی و اعتقادی است؛ افزود: توجه ویژه به اینگونه اقدامات، ما را در مسیر وفاق و همدلی اجتماع یاری می‌کند.

گفتنی است؛ تیم ملی ایران مقابل سوریه از ساعت ۱۹:۳۰ چهارشنبه یازدهم بهمن در مرحله یک هشتم جام ملت‌های آسیا در ورزشگاه عبدالله بن خلیفه در قطر بازی می‌کند.