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۱۰ بهمن ۱۴۰۲، ۱۸:۱۰

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی اعلام کرد؛

بازی فوتبال ایران و سوریه همزمان بر روی پرده سینماهای خراسان رضوی

بازی فوتبال ایران و سوریه همزمان بر روی پرده سینماهای خراسان رضوی

مشهد- مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی گفت: تمامی سینماها در استان خراسان رضوی، مجاز به فروش بلیط و پخش همزمان بازی فوتبال ایران و سوریه شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین زاده از اکران همزمان بازی فوتبال ایران و سوریه با جام ۲۰۲۳ ملت‌های آسیا خبر داد و اظهار کرد: با دستور محمد مهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، سینماهای کشور مجاز به فروش بلیت و پخش این بازی شدند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی با بیان این که یکی از مهمترین وظایف اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، ایجاد شور و نشاط در فضای استان و همگام سازی و همسو نمودن جامعه در محرکات ملی و اعتقادی است؛ افزود: توجه ویژه به اینگونه اقدامات، ما را در مسیر وفاق و همدلی اجتماع یاری می‌کند.

گفتنی است؛ تیم ملی ایران مقابل سوریه از ساعت ۱۹:۳۰ چهارشنبه یازدهم بهمن در مرحله یک هشتم جام ملت‌های آسیا در ورزشگاه عبدالله بن خلیفه در قطر بازی می‌کند.

کد مطلب 6009452

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