به گزارش خبرنگار مهر، شاگردان مارتینز که برای انجام یک دیدار دوستانه عازم تهران شده بودند، بعد از ظهر امروز سه شنبه در زمین شماره ۲ مجموعه آزادی مقابل تیم هوادار قرار گرفتند و با وجود اینکه موقعیت‌های زیادی برای گلزنی خلق کردند، نهایتاً با حساب ۲ بر یک شکست را پذیرفتند.

تک گل فولادی‌ها را کاپیتان ساسان انصاری به ثمر رساند و این در حالی بود که کادر فنی فولاد در بین تو نیمه دست به تغییرات زیادی زد و بیشتر بازیکنان تیم را مورد ارزیابی قرار داد.

فولاد که خود را برای مسابقه جام حذفی مقابل چادرملو اردکان آماده می‌کند، مطابق برنامه یک بازی دوستانه دیگر در اهواز خواهد داشت.