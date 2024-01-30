۳۰۰۵ نامزد انتخاباتی در استان تهران تأیید صلاحیت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، عباس جوهری عصر سه شنبه در جلسه شورای اداری استان تهران که در حرم مطهر امام خمینی (ره) برگزار شد، از انتخابات به عنوان یک رزمگاه جدی یاد کرد و نقش همگان را در جهاد تبیین در این عرصه مهم سیاسی اثرگذار خواند.
وی با اشاره به اینکه بیش از یک سال از تشکیل و آغاز برگزاری جلسات در ستاد انتخابات استان تهران، بیان کرد: دو وظیفه مهم در ستاد انتخابات ترسیم شده که یکی از آنها اجرای دقیق، صحیح، منضبط و منظم روند برگزاری انتخابات در استان است.
رئیس ستاد انتخابات استان تهران عنوان کرد: بر اساس تقویم انتخابات به بهترین نحو کارها دنبال شده و وظایف و تکالیفی برای دستگاههای اجرایی به عنوان پشتیبانان در برگزاری انتخابات ترسیم و ابلاغ شده است، ما مجریان امر انتخابات هستیم و باید حرکت رو به جلو و تحسین برانگیزی رقم بخورد.
جوهری تأکید کرد: یکی دیگر از رویکردهای ستاد انتخابات، استفاده از ظرفیت دستگاههای اجرایی به ویژه در حوزه عدالت تبلیغاتی و شور انتخابات است و بر این اساس ادارات و دستگاهها باید امکانات و سالنهای اجتماعات را در اختیار نامزدهای انتخاباتی قرار دهند.
وی استفاده از ظرفیت دستگاههای اجرایی برای تبلیغ له یا علیه نامزدهای انتخاباتی را یکی از خطوط قرمز برای مدیران و دستگاههایی اجرایی برشمرد از برخورد قضائی و قانونی با متخلفان خبر داد.
رئیس ستاد انتخابات استان تهران افزود: در راستای اجرای رویکرد دولت سیزدهم، صرفاً خود را مجریان برگزاری انتخابات نمیدانیم بلکه مکلف به اجرای فرامین مقام معظم رهبری و تحقق چهار راهبرد سلامت، امنیت، رقابت و مشارکت هستیم و این اولویتها باید در سرفصل کاری همه دستگاههای اجرایی قرار گیرد.
جوهری با اشاره به ایفای نقش مدیران دستگاههای اجرایی به ویژه در حوزههای مشارکت و تأمین امنیت انتخابات، خاطرنشان کرد: علاوه بر اجرای این تبیین و راهبردها، خدمتگذاری به مردم، در میان مردم بودن، خدمت صادقانه و مجاهدانه باید رویکرد اصلی مدیران و مسئولان باشد.
وی گفت: بر خلاف شبههافکنیهای دشمنان، در پیش ثبتنام کاندیداهای انتخاباتی در استان تهران رشد سه برابری را در مقایسه با گذشته شاهد بودیم و تاکنون صلاحیت ۳ هزار و ۵ نفر تأئید شده است، همچنین نامزدهای انتخاباتی از همه جریانها و گروههای سیاسی در امر انتخابات حضور دارند.
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