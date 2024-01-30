تخریب ۱۱۰ فقره بنای غیرمجاز در «هومند وادان» «اهران» و «هاشمک»

به گزارش خبرنگار مهر، عصر سه شنبه و در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و حفظ و حراست از اراضی کشاورزی، حدود ۱۱۰ فقره ساخت و ساز غیرمجاز شامل بنای نیمه کاره، دیوارکشی و قطعه‌بندی در اراضی کشاورزی در مناطق «هومند وادان» «اهران» و «هاشمک» از توابع بخش مرکزی دماوند تخریب شد.

بر اساس این گزارش در این عملیات تخریب ساخت‌سازهای غیرمجاز عوامل انتظامی، یگان حفاظت گشت امور اراضی شهرستان دماوند، یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان دماوند و یگان حفاظت مسکن و شهرسازی شرق استان تهران حضور داشتند.

گفتنی است که عملیات قلع و قمع ناشی از ساخت وسازهای غیرمجاز و تغییر کاربری در مساحتی بالغ‌بر ۸۰ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی شهرستان دماوند اجرایی شد.

لازم به ذکر است که هرگونه تغییر کاربری و تفکیک اراضی کشاورزی، ساخت و ساز و دیوارکشی در مزارع و باغات بدون اخذ مجوز از شهرداری‌ها و امور اراضی ممنوع بوده و علاوه بر قلع و قمع بناهای احداث شده با متخلفان طبق قانون برخورد خواهد شد و سامانه تلفنی ۱۳۱ امور اراضی استان تهران شبانه‌روز آماده دریافت اطلاعات و گزارش‌های تغییر کاربری و ساخت و سازها در اراضی کشاورزی از سوی شهروندان است.