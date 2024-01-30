به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین سرمست بعد از ظهر امروز سه شنبه در نشست خبری هیأت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی اهواز که به مناسبت فرا رسیدن دهه مبارک فجر برگزار شد، اظهار کرد: اکنون اولویت اول برای مردم ما حضور در انتخابات است؛ سعی کردهایم پروژههایی را که جنبه سازندگی دارد و مقدمه خدمت رسانی هستند، پیگیری کرده و به نتیجه برسانیم یعنی پروژههایی که آغاز شده را به انجام برسانیم و آنهایی را که هنوز شروع نشدهاند، آغاز کنیم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: سعی کردهایم در حوزه بهداشت و آموزش به طور همزمان اقدامهای اصلاح فرآیندها صورت بگیرد تا از زیرساختها نتیجه بهتری گرفته شود.
وی بیان کرد: حدود ۶۰ پروژه بهداشتی، آموزشی و درمانی در خوزستان در حوزههای مختلف آماده بهرهبرداری و یا در شرف بهرهبرداری هستند که در دهه فجر به بهرهبرداری خواهند رسید و اعتبار این پروژهها بالغ بر ۸۰۰ میلیارد تومان است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز اضافه کرد: پروژههای یادشده شامل مرکز جامع سلامت، خانههای بهداشت، پایگاههای سلامت در شهرستانها و چند پایگاه اورژانس است. همچنین در حوزه درمان نیز تعمیرات و تجهیزات دستگاههایی مثل سی تی اسکن و شتاب دهنده نیز صورت گرفته است.
سرمست با اشاره به توسعه فضای حوزه درمان در خوزستان عنوان کرد: بیمارستان علامه کرمی که سالها پیش تحویل گرفته شده بود از ابتدای امسال مجوز آن در اختیار دانشگاه قرار گرفت، همچنین ساماندهی پرسنل انجام شد و سعی کردیم خدمات رسانی بهتر و روانتری را در یک ساله گذشته به مراجعهکنندگان داشته باشیم؛ همچنین یک بیمارستان خیرساز ۶۴ تخت خوابی ساخته شد که اکنون در حال تجهیز آن هستیم و در چند روز آینده جایگزین بیمارستان راه زینب بندر امام خواهد شد.
وی افزود: در بخش رفاهی دانشجویی نیز تعمیر و تجهیز خوابگاههای قدیمی صورت گرفت که از جمله آن میتوان به بازسازی بخشی از خوابگاه گلستان در سال گذشته اشاره کرد. همچنین بازسازی خوابگاههای صدف، بوستان و بخش دیگر گلستان نیز امسال انجام شد که همه مربوط به بخش خواهران بوده است.
سرمست ادامه داد: برای توسعه خوابگاهی در یک سال گذشته، ۲ خوابگاه کم استفاده و قدیمی انقلاب را به ظرفیت خوابگاهی اضافه کردیم که در اختیار دانشجویان بینالملل قرار گرفت. همچنین یک خوابگاه با ظرفیت بالای ۴۰۰ نفر تا پایان امسال به مجموع خوابگاههای علوم پزشکی اهواز اضافه خواهد شد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: برای اینکه جذبه پذیرش بیشتری برای دانشجویان در استان ایجاد شود، یک استادسرا در منطقه امانیه اهواز پیش بینی شده که مراحل تملک آن در دست اجرا است.
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