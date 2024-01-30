۱۰ بهمن ۱۴۰۲، ۲۰:۴۵

صعود ۱۶ پله ای پینگ پنگ باز ایران در رنکینگ جهانی

امیرمهدی کشاورزی ملی پوش تنیس روی میز کشورمان در جدیدترین رنکینگ فدراسیون جهانی تنیس روی میز با صعودی ۱۶ پله ای در مکان ۱۸۸ دنیا قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تنیس روی میز، رتبه بندی برترین پینگ پنگ بازان دنیا در پنجمین هفته سال ۲۰۲۴ منتشر شد و امیرمهدی کشاورزی ملی پوش جوان کشورمان که به تازگی قهرمان مسابقات کانتندر دوحه و نایب قهرمان کانتندر آنتالیا شد با صعودی چشمگیر در مکان ۱۸۸ دنیا قرار گرفت و بعد از نوشاد عالمیان پ امیرحسین هدایی سومین بازیکن برتر ایرانی در رنکینگ جهانی شد.

در رتبه بندی فدراسیون جهانی، نوشاد عالمیان در مکان ۵۱ رنکینگ دنیا بدون تغییر باقی ماند و امیرحسین هدایی نیز جایگاه ۱۱۷ خود در جهان را حفظ نمود.

زینب حاجی حسینی

