صعود ۱۶ پله ای پینگ پنگ باز ایران در رنکینگ جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تنیس روی میز، رتبه بندی برترین پینگ پنگ بازان دنیا در پنجمین هفته سال ۲۰۲۴ منتشر شد و امیرمهدی کشاورزی ملی پوش جوان کشورمان که به تازگی قهرمان مسابقات کانتندر دوحه و نایب قهرمان کانتندر آنتالیا شد با صعودی چشمگیر در مکان ۱۸۸ دنیا قرار گرفت و بعد از نوشاد عالمیان پ امیرحسین هدایی سومین بازیکن برتر ایرانی در رنکینگ جهانی شد.

در رتبه بندی فدراسیون جهانی، نوشاد عالمیان در مکان ۵۱ رنکینگ دنیا بدون تغییر باقی ماند و امیرحسین هدایی نیز جایگاه ۱۱۷ خود در جهان را حفظ نمود.