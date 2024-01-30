عزیزالله سیفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری را در پیش رو داریم و شهرداری یزد نیز طی برنامه ریزی انجام شده در بیش از ۱۰۰ نقطه نسبت به احداث ایستگاه‌های تبلیغاتی اقدام خواهد کرد.

سیفی ادامه داد: همچنین فضاسازی شهر نیز آغاز شده و هر چه به انتخابات نزدیک می شویم در راستای خدمت رسانی بهتر، خدماتی ارائه می شود و مردم حسینیه ایران یزد همواره همراهی خود را با نظام و انقلاب نشان داده اند، همه ما وظیفه داریم برای هر چه باشکوه تر برگزار شدن این انتخابات تمام تلاش خود را بکار گیریم.

رییس شورای شهر یزد در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر حضور مردم یزد در صحنه انتخابات و مشارکت در این رویداد مهم، تاکید کرد: مردم یزد با فهم سیاسی بالایی که دارند به طور قطع مشارکت گسترده ای در انتخابات ۱۱ اسفند خواهند داشت.