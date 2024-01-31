بیماری کبد چرب مرتبط با الکل برای زنان کُشنده تر است

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، اکنون تحقیقات نشان می‌دهد که این بیماری می‌تواند حتی برای زنانی که الکل مصرف می‌کنند، کُشنده‌تر از مردان باشد.

این بیماری که بیماری کبد استئاتوتیک نیز نامیده می‌شود، شامل تجمع مداوم چربی اضافی در اندام اصلی پاک کننده خون بدن است.

دکتر «سوزان چنگ»، سرپرست تیم تحقیق، خاطرنشان کرد: «کبد آسیب دیده می‌تواند تأثیر جدی بر سلامت داشته باشد.»

چنگ، مدیر مؤسسه تحقیقات پیری سالم در مؤسسه قلب اسمیت در لس آنجلس، گفت: «بیماری کبد استئاتوتیک یک بیماری جدی و به طور فزاینده شایع است که احتمالاً یک پیش‌ساز زمینه‌ای برای بسیاری از بیماری‌ها، از جمله مشکلات مربوط به قلب است.»

در این تحقیقات، گروه مطالعه از داده‌های بهداشتی دولت فدرال ایالات متحده در مورد بیش از ۱۰۰۰۰ بزرگسال استفاده کرد. وضعیت سلامت این گروه در اواخر دهه ۱۹۸۰ و اوایل دهه ۱۹۹۰ پیگیری شد. به عنوان بخشی از داده‌ها، همه شرکت کنندگان تحت اسکن کبد و سایر معاینات پزشکی قرار گرفتند.

محققان دریافتند حدود یک پنجم از گروه مورد مطالعه در طول زمان به نوعی از بیماری کبد چرب مبتلا شدند و احتمال ابتلای مردان به این بیماری دو برابر زنان بود.

با این حال، طی یک دوره پیگیری به طور متوسط حدود ۲۷ سال، زنان مبتلا به بیماری کبد چرب دو برابر بیشتر از مردان احتمال مرگ داشتند.

به ویژه وقتی نوبت به احتمال مرگ ناشی از بیماری کبد چرب مرتبط با الکل رسید، شکاف جنسیتی بیشتر بود.

تیم چنگ دریافتند زنان مبتلا به کبد چرب الکلی نسبت به مردان مبتلا به این عارضه ۱۶۰ درصد بیشتر در معرض خطر مرگ قرار دارند و همچنین ۸۳ درصد احتمال مرگ ناشی از MetALD بیشتر است.

MetALD به مشکلات متابولیک- چاقی، دیابت، فشار خون بالا، کلسترول بالا- اشاره دارد که همچنین می‌تواند باعث تجمع چربی در کبد شود.

به گفته محققان، زنانی که هر یک از این عوامل خطر را دارند، باید از نوشیدن الکل پرهیز کنند، زیرا ترکیبی از نوشیدن زیاد الکل به همراه مشکلات متابولیک باعث افزایش احتمال تجمع چربی در کبد می‌شود.

با این حال، هنوز مشخص نیست که چرا کبد زنان ممکن است به ویژه در برابر این تغییرات آسیب پذیرتر باشد.