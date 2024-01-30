فرهاد شهبازی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به مناسبت فرا رسیدن دهه مبارک فجر، ۱۳ دستگاه بخاری گاز سوز بین مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) این شهرستان توزیع شد.

وی با اشاره به ارزش ریالی بخاری‌های اهدا شده، افزود: برای تهیه این وسایل گرمایشی بیش از ۴۰ میلیون تومان هزینه شده است.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان جوانرود تصریح کرد: در مجموعه کمیته امداد تلاش می‌کنیم تا با برقراری ارتباط مؤثر و به موقع، خیرین عزیز را به جهت مشارکت در امورات خدا پسندانه دعوت کنیم.

وی ادامه داد: با توجه به فرا رسیدن فصل سرما و ضرورت خدمت رسانی مطلوب و تأمین امکانات رفاهی عزیزان تحت حمایت این نهاد مقدس، پس از بررسی لازم و انجام فرآیند نیازسنجی بخاری‌ها تهیه و بین مددجویان توزیع شد.