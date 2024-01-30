سی و دومین دوره مسابقات بین المللی بدمینتون فجر در یزد آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحیه سی و دومین دوره مسابقات بین المللی بدمینتون با عنوان جام دهه فجر، سه‌شنبه شب در سالن امام علی (ع) دانشگاه یزد آغاز شد.

در این مراسم رییس فدراسیون بدمینتون، استاندار یزد، مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد و ورزشکاران حاضر در این رقابت‌ها حضور داشتند.

یزد در این دوره از مسابقات بین‌المللی میزبان ۱۴۳ ورزشکار است که ۹۰ ورزشکار از ۲۷ کشور جهان و ۵۷ ورزشکار نیز از استان یزد و سایر استان‌های کشور در این رقابت‌ها حضور دارند.

این مسابقات از فردا به صورت رسمی در سالن امام علی (ع) دانشگاه یزد آغاز می شود و ورزشکاران با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.