به گزارش خبرنگار مهر، سمانه حسنپور شامگاه سهشنبه در شورای برنامهریزی و توسعه لرستان با بیان اینکه در سنوات اخیر نرخ بیکاری لرستان اندکی بهبودیافته و از سال ۷۵ تا کنون به طور معمول لرستان در رتبههای یک تا پنج بوده است، اظهار داشت: نرخ تورم استان تا سال گذشته روند افزایشی داشت که ابتدای امسال، تا کنون نزدیک به ۱۰ درصد کاهش نرخ تورم را داشتهایم.
وی عنوان کرد: به لحاظ تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه لرستان کمتر از کشور است، روند رشد اقتصادی استان نیز گویای این بوده که تابع نوسانات رشد اقتصادی کلان کشور نیستیم، شاید علامتی بر ساختار سنتی اقتصاد لرستان است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی لرستان با بیان اینکه بر اساس آخرین سرشماری که مربوط به سال ۱۳۹۵ است، سالانه ۱۲ هزار نفر از لرستان مهاجرت میکنند، گفت: بیشترین تراکم جمعیتی مهاجران ما هم به استانهایی بوده که کسبوکار در آنها فعالتر است، از جمله تهران، البرز، کرمان، یزد، خوزستان، اصفهان و...
حسنپور، گفت: مطالعات سند آمایش لرستان بهروزرسانی شده، همچنین مجدد شروع به بازنگری آن کردهایم تا به افق سند آمایش ملی در سال ۱۴۲۵ برسیم.
وی در ادامه با اشاره به مزیتهای لرستان در حوزه کشاورزی، شیلات، غلات، تولیدات باغی و… تصریح کرد: برخورداری از منابع آبی عظیم یکی دیگر از مزیتهای لرستان به شمار میآید و رد این راستا نیاز به ساخت سازههای آبی داریم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی لرستان با بیان اینکه فرایند ثبت جهانی قلعه «فلکالافلاک» شروع شده و به جز قلعه، دو هزار و ۵۰۰ اثر تاریخی داریم که در فهرست آثار ملی کشور هستند، گفت: ۲۳ درصد از ذخایر سنگ کشور در لرستان وجود دارد.
حسنپور با بیان اینکه لرستان قطب مهم تولیددارو در کشور است، تصریح کرد: ۴۸ پروژه ملی لرستان برای تکمیل نیازمند ۲۷ هزار میلیارد تومان اعتبار هستند.
وی با اشاره به اینکه اگر سد «معشوره» احداث شده بود، فاجعه سیل پلدختر رخ نمیداد، افزود: برای مدارس خسارتدیده از سیلاب ۱۲۶ میلیارد تومان نیاز است، همچنین ۳۰۹ میلیارد تومان هم برای تکمیل راههای روستایی خسارتدیده از سیلاب نیاز است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی لرستان با تأکید بر لزوم تکمیل ورزشگاه ۱۵ هزارنفری خرمآباد و همچنین بیمارستان «نیایش»، گفت: همچنین سامانه انتقال آب سد «آبسرده» و تصفیهخانه بروجرد نیازمند اعتبار هستند.
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