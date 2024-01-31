۲۹۰ هکتار از محصولات صیفی ایلام تحت پوشش محصولات سالم قرار گرفتند

رحیم اللهیاری در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: محصول سالم، به محصولی اطلاق می‌شود که ضمن استفاده اصولی و مناسب از نهاده‌های شیمیایی و غیر شیمیایی در طول کاشت تا برداشت، حاوی باقیمانده غیرمجاز آفتکشها یا فلزات سنگین نباشد.

مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی ایلام بیان داشت: توسعه سطح زیر کشت محصول سالم، باعث حفاظت از محیط زیست، افزایش کیفیت محصول، تضمین سلامت مصرف کننده، پیشگیری از بیماری‌های مرتبط با وجود بقایای سموم شیمیایی در محصولات و تامین امنیت غذایی می‌شود.

وی اضافه کرد: توسعه کشت محصولات سالم، از طریق ترویج فرهنگ مصرف خانوارها، افزایش تقاضای بازار برای محصولات گواهی شده در مکان‌های مشخص سطح استان و اعتمادسازی با اخذ مجوزهای لازم، امکان پذیر است.

اللهیاری بیان کرد: در این مسیر، همکاری و مساعدت نهادهای مختلف بخصوص صدا و سیما (برای ترویج فرهنگ مصرف محصول سالم)، سازمان مدیر یت میادین میوه و تره بار شهرداری (جهت تامین غرفه عرضه)، اداره کل استاندارد (برای صدور گواهی)، سازمان تعزیرات (تعیبن قیمت مناسب) و جامعه کشاورزان (با توسعه مزارع محصول سالم) ضروری است.

وی تصریح کرد: در سال زراعی ۱۴۰۱_ ۱۴۰۲ بیش از ۲۹۰ هکتار از محصولات سبزی و صیفی استان با به کار گیری تجهیزات کنترل غیر شیمیایی (کارتهای رنگی چسبدار جاذب حشرات، تله و فرومون، پروتیین هیدرولیزات، پودر کائولین، عصاره سیر و فلفل و …) و اجرای روش‌های بیولوژیک (رهاسازی زنبور پارازیتویید براکون) و نیز انجام روش‌های زراعی مکانیکی، تحت پوشش محصول سالم قرار گرفتند.

وی اضافه کرد: همچنین در بیش از ۲ هزار و ۶۰۰ هکتار از مزارع نخود، بدلیل تشویق نخودکاران برای اجرای کنترل بیولوژیک (رهاسازی زنبور براکون برای کنترل آفت پیله خوار)، و نیز بهره گیری از روش کالتیواسیون (برای کنترل علف‌های هرز) از مصرف حداقل ۵ تن سموم شیمیایی جلوگیری بعمل آمد که این امر منجر به تولید محصول سالم و عاری از بقایای سموم شیمایی شده است.

اللهیاری ادامه داد: برای توسعه کشت محصول سالم و تامین سلامت مصرف کنندگان، هر سال تجهیزات کنترل غیر شیمیایی و عوامل کنترل بیولوژیک توسط مدیریت حفظ نباتات تامین می‌شود و جهت آشنایی کشاورزان پیشرو با فناوری‌های جدید در اختیار آنان قرار می‌گیرد.