نخستین جشنواره خدمات دیجیتال دوستدار خانواده برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عاطفه موسوی مشاور امور بانوان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه تشریح نخستین جشنواره اعطای نشان خدمات دیجیتال دوستدار خانواده که در سازمان فناوری اطلاعات برگزار شد، با اشاره به اینکه مزیت نسبی ما نسبت به دیگر کشورها، حوزه خانواده است، گفت: خانواده‌ها برای حفاظت از فرزندان به عنوان مصرف کننده نهایی می‌توانند با نظارت والدینی، فضای مجازی را مدیریت کنند که تجربه جهانی نشان می‌دهد نسبت به بازار اصلی محتوایی بازار بزرگی نخواهد داشت.

وی افزود: در این حوزه، در حال حاضر در کشور محصولات خوبی برای رصد و نظارت خانواده‌ها وجود دارد که متأسفانه ناشناخته هستند.

موسوی با بیان اینکه معرفی این محصولات و خدمات نیاز به فرهنگ سازی و آموزش دارد، اظهار کرد: در این حوزه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هیچ‌گونه انحصاری برای فرهنگ سازی و آموزش ندارد و همه ابزارهای تولیدی بخش خصوصی در این حوزه را معرفی می‌کند.‌

مشاور امور بانوان وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه معرفی و ارتقای امکانات سکوهای دیجیتال و محصولات زیر ساختی به خانواده‌ها گزینه دیگر مدیریت مصرف در خانواده بوده و یکی از مهمترین اهداف برگزاری این جشنواره است، تصریح کرد: در این حوزه حرکت و نقش پذیری فعالانه سکوهای دیجیتال بسیار مهم است.

موسوی با اشاره به تجربیات سایر کشورهای جهان در حوزه تنظیم‌گری اینترنت گفت: این ابزارها از سیاست‌های پیش نصب برنامه‌های کنترل والدین به اعلام کدهای طراحی با رویکرد طراحی دوستدار کودک روی آورده‌اند.

مشاور امور بانوان وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه تمرکز جشنواره امسال بر روی کودکان و نوجوانان است، تصریح کرد: گرایش جهانی نیز به این سمت برای کاهش ریسک فضای مجازی در حرکت است.

موسوی با اشاره به اینکه ایده ایجابی جشنواره ناظر بر این است که معماری را در حوزه پلتفرم‌های کودک و نوجوان شکل بدهیم تا اقتصاد حوزه کودک و نوجوان رشد و توسعه پیدا کند، خاطرنشان کرد: ارائه دهندگان خدمات کودک و نوجوان باید در نقطه نهایی که مصرف کنندگان قرار دارند، تجمیع شوند که خانواده بر استفاده از محصولات این سکوها مجبور به طی مسیری جدا از فرایند اصلی مصرف نباشند و زیست بوم به طراحی انتها به انتهای اینترنت پایبند بماند.

وی افزود: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان دستگاه زیرساختی نمی‌تواند وارد حوزه تولید محتوا شود به همین دلیل نگاه ما به این بخش به عنوان دوستدار خانواده، نگاهی فناورانه و زیرساختی است و محورهایی که در این حوزه تعریف شده‌اند نیز ناظر بر این فضا هستند.

مشاور امور بانوان وزیر ارتباطات با بیان اینکه جشنواره امسال خدمات پرکاربرد و محصولات داخلی را ارزیابی می‌کند، تصریح کرد: این ارزیابی مستقل از خود اظهاری سکوها خواهد بود تا وضعیت محصولات دوستدار خانواده را به مردم گزارش کند.

موسوی با اشاره به اینکه امروز طیف وسیعی از محصولات دیجیتال در دسترس خانواده‌ها قرار دارد، اظهار کرد: این محصولات هر یک به نوعی می‌توانند محصولات دوستدار خانواده ارائه دهند و شرایطی را فراهم کنند که نظارت برای محافظت از کودکان و نوجوانان به راحتی در دسترس خانواده‌ها قرار داشته باشد.

وی با بیان اینکه جشنواره امسال در شش محور برگزار می‌شود، افزود: بر این اساس شرکت‌هایی که محصولات پرکاربرد برای مخاطب کودک و نوجوان تولید کرده‌اند به صورت خودکار مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرند و نتایج آن در ۲۴ بهمن اطلاع رسانی خواهد شد.

مشاور وزیر ارتباطات ادامه داد: محور اول، داشتن امکان نظارت والدینی است در می‌تواند توسط سکو یا توسط شرکت ثالث در سکو تعبیه شده باشد.

وی افزود: محور دوم، ارزیابی تناسب محتوا با سن مخاطب با نگاهی ریسک محور انجام می‌شود و محور سوم، پیش تنظیمات و پیکربندی محصول است که حافظ حریم خصوصی کودک و نوجوان باشد.

موسوی محور چهارم را حفاظت از داده های کودک از طریق فناوری‌های حفاظتی و یا تصریح توافقنامه شرایط سرویس دهی اعلام کرد و گفت: شاخص پنجم سازوکارهای ایجابی پرداخت برای کودک با هماهنگی والدین است که انگیزه ایجاد بازار محصولات کودک و نوجوان را نیز شکل می‌دهد. شاخص ششم، ساز و کار عدم نمایش تبلیغات نامناسب برای کودکان است که در این شاخص به دنبال راهکارهای میانی بدون حذف تبلیغات توسط سکوها هستیم‌.

مشاور امور بانوان وزیر ارتباطات با اشاره به اسناد بالادستی برای حضور وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این حوزه، خاطرنشان کرد: مأموریت ما، مأموریت ترویجی نیست بلکه ما ریل گذار حوزه فناوری هستیم و تصور می‌کنیم با برگزاری این جشنواره به سمت ریل گذاری حوزه کودک و نوجوان می‌رویم.

وی افزود: این جشنواره با حمایت بخش خصوصی می‌تواند به کسب اعتماد عمومی و انجام مسئولیت اجتماعی در حوزه خانواده کمک کند.

موسوی با اشاره بر سنجش نظرات خانواده‌ها در بخش مردمی این جشنواره، گفت: این بخش با هدف برقراری ارتباط با نوجوانان و خانواده‌ها است تا همزمان که از سکوها این خدمات را مطالبه کنند و وزارت ارتباطات نیز به رسالت بازار سازی خود عمل کرده باشد.

مشاور وزیر ارتباطات در امور بانوان در ادامه خاطرنشان کرد: نتیجه نظرات نوجوانان و خانواده‌ها جایزه طلایی را رقم خواهد زد که سکوی برتر از دست وزیر ارتباطات جایزه خود را دریافت می‌کند.

موسوی در پایان با اشاره به زمان بندی جشنواره گفت: در اواسط دهه فجر نتیجه رأی هیأت داوران را اعلام می‌کنیم و در روز ۱۷ بهمن مصادف با روز جهانی اینترنت ایمن، افتتاحیه جشنواره را آغاز می‌کنیم و در نهایت در ۲۴ بهمن با حضور وزیر ارتباطات جوایز برگزیدگان را اهدا خواهیم کرد و همزمان با روز جهانی ارتباطات در ۱۷ اردیبهشت ماه سال آینده تندیس اصلی نشان دوستدار خانواده را که به یکی از سکوهایی که ۲۴ بهمن نامزد دریافت آن شده بودند، تقدیم برندگان خواهیم کرد.