راهنمای جامع هزینه حمل خودرو به کیش

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، سفر به کیش در استان هرمزگان با ماشین شخصی یک ایده خوب برای کسانی است که وقت کافی برای گذران تعطیلاتی شاد و خاطره‌انگیز در ساحل زیبای این جزیره در خلیج فارس را دارند. اگر قرار است یک سفر چند روزه به کیش داشته باشید، بهتر است فکر سفر با ماشین شخصی را از سر خود دور کنید، چراکه این روش سفر به جزیره زیبای کیش بسیار زمان‌بر است. در صورتی که تصمیم خود را برای سفر به کیش با خودرو شخصی گرفته‌اید، توصیه می‌شود این کار را با آگاهی انجام دهید و با هزینه حمل خودرو به کیش و همچنین شرایط مختلف آن آشنا شوید. زیرا هزینه حمل خودرو تا کیش در بودجه سفر شما تفاوت چشم‌گیری ایجاد می‌کند. با توجه به اهمیت این موضوع در این مطلب به بررسی تمام آن چیزی که باید از هزینه حمل خودرو شخصی به کیش بدانید، می‌پردازیم.

همه چیز درباره هزینه حمل خودرو به کیش

وقتی به دنبال هزینه حمل خودرو از بندرعباس به کیش هستید یعنی شما قرار است به یک جزیره در جنوب ایران سفر کنید که از نظر موقعیت مکانی شرایط خاصی دارد. به این معنی که بخشی از مسیر سفر شما به‌صورت دریایی و با کشتی‌های مخصوص انجام می‌شود. به همین دلیل علاوه بر آشنایی با مسیرهای پیش‌روی خود، باید کرایه حمل خودرو به کیش را نیز بدانید. مسیر جاده‌ای شما از تهران به سمت شیراز است و از آنجا باید به یکی از بندرهای چارک، آفتاب و یا لنگه بروید. در این بنادر با لندیگراف، ماشین و سرنشینان می‌توانند به سمت کیش ادامه مسیر بدهند. البته مسیرهای مختلفی برای رفتن به کیش با ماشین شخصی وجود دارد اما بهترین و پرترددترین مسیر همان است که در بالا ذکر شد.

از مهم‌ترین و اولین مواردی که در هزینه سفر با خودروی شخصی به کیش باید درنظر داشته باشید، هزینه بنزین است که با توجه به مسافتی که در پیش دارید تعیین می‌شود. البته باید هزینه بنزین را به‌صورت رفت و برگشت محاسبه کنید. همچنین هزینه عوارض جاده‌ای را نیز باید به مبلغ سوخت مصرفی اضافه کنید. در قدم بعدی، هزینه حمل خودرو با کشتی به کیش را دارید که در سال ۱۴۰۲ به شرح زیر است:

هزینه لندیگراف به کیش در سال ۱۴۰۲

هزینه لندیگراف کیش ۱۴۰۳

همان‌طور که اشاره شد در هزینه حمل خودرو تا کیش باید هزینه لندیگراف را نیز برای اتومبیل خود درنظر بگیرید. برای انتقال ماشین به کیش توسط کشتی‌های مخصوص باید خود را به یکی از بنادر آفتاب، لنگه و چارک برسانید. از آنجایی که فاصله این سه بندر تا جزیره کیش یکسان نیست، بنابراین هزینه حمل خودرو نیز متفاوت خواهد شد. برای این منظور هزینه لندیگراف در هر سه بندر را به تفکیک بررسی می‌کنیم که مبالغ پیش‎رو شامل عوارض شهرداری، هزینه کاپوتاژ و لندیگ کرافت است.

هزینه حمل خودرو از بندر آفتاب به کیش

در بین سه بندر ذکر شده، بندر آفتاب کمترین فاصله را تا جزیره کیش دارد و یک گزینه گردشگری خوب نیز محسوب می‌شود. از آنجایی که مدت زمان کمتری برای رسیدن به این جزیره زیبا طی می‌کنید، بنابراین هزینه لندیگراف از بندر آفتاب به کیش نیز ارزان‌تر است. هزینه و همچنین اطلاعات ضروری برای حمل خودرو از بندر آفتاب به جزیره کیش عبارت است از:

هزینه رفت‌وبرگشت لندیگراف: ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان

زمان تقریبی حرکت لندیگراف: ۵:۳۰، ۱۱:۰۰، ۱۵:۳۰

مدت زمان رسیدن به جزیره کیش: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

تلفن بندر آفتاب برای هماهنگی: ۰۷۶۴۴۲۸۵۰۵۴

هزینه حمل خودرو از بندر چارک به کیش

دومین بندر نزدیک به کیش که گزینه مناسبی برای لندیگراف است، بندر چارک نام دارد که می‌توانید برای انتقال وسایل نقلیه به آنجا مراجعه کنید. البته از آنجایی که فاصله این بندر به جزیره کیش بیشتر از بندر آفتاب است بنابراین هزینه حمل ماشین به کیش از بندر چارک کمی بیشتر خواهد بود. اگر قصد دارید ماشین خود را از طریق این بندر به کیش منتقل کنید بهتر است قبل از سفر با هزینه حمل خودرو از بندر چارک به کیش و همچنین دیگر اطلاعات ضروری آشنا باشید. اطلاعات حرکت و هزینه لندیگراف بندر چارک به کیش عبارت است از:

هزینه رفت‌وبرگشت لندیگراف: ۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان

زمان تقریبی حرکت لندیگراف: ۸:۰۰ الی ۱۸:۰۰

مدت زمان رسیدن به جزیره کیش: حدود ۲ ساعت

تلفن بندر چارک برای هماهنگی: ۰۷۶۴۴۲۸۰۵۴۴

هزینه حمل خودرو از بندر لنگه به کیش

دیگر مسیر پرتردد و پرتقاضا برای هزینه حمل خودرو به کیش، بندر لنگه است. البته پیش از انتخاب این مسیر باید بدانید که خدمات لندیگراف در این بندر فقط شامل ایام عید است و در روزهای عادی سال نمی‌توانید از این بندر با ماشین شخصی به کیش بروید. همچنین هزینه حمل خودرو با لنج به کیش از بندر لنگه، در نزدیکی ایام عید اعلام می‌شود، به همین خاطر نمی‌توان مبلغ مشخص شده‌ای را اعلام کرد. اگر قصد دارید برای تعطیلات عید به کیش بروید و مسیر بندر لنگه را برای انتقال ماشین خود درنظر گرفته‌اید، بهتر است پیش از حرکت از هزینه‌ای که باید پرداخت کنید مطلع شوید. اطلاعات ضروری لندیگراف از بندر لنگه به کیش به شرح زیر است:

هزینه رفت‌وبرگشت لندیگراف: هر سال متغیر است.

زمان تقریبی حرکت لندیگراف: ۸:۰۰ الی ۱۸:۰۰

مدت زمان رسیدن به جزیره کیش: حدود ۵ ساعت

تلفن بندر لنگه برای هماهنگی: ۰۷۶۴۴۴۲۲۳۰۰

مدارک و هزینه حمل خودرو تا کیش

مدارک لازم برای ورود خودرو به جزیره کیش

همان‌طور که اشاره شد، شما از مسیرهای مختلفی می‌توانید با ماشین شخصی خود به کیش سفر کنید. اما هر مسیری را که انتخاب می‌کنید، باید برای ورود شما به‌همراه خودرو به جزیره مجوز صادر شود. به همین دلیل پیش از لندیگراف در بنادر مختلف، ابتدا مدارک شما بررسی می‌شود و پس از تائید آن‌ها، مجوز انتقال ماشین و تردد در جزیره کیش صادر می‌شود. بنابراین حتماً این مدارک را به‌همراه داشته باشید:

مدارک شناسایی اصلی و معتبر ازجمله کارت ملی و شناسنامه

برگه معاینه فنی

گواهی‌نامه

اصل و کپی کارت ماشین

برگه ورود موقت به جزیره کیش

برگه کاپوتاژ

مهم‌ترین نکته دیگری که باید درنظر داشته باشید این است که آیا مدل و نوع خودرو شما اجازه تردد در جزیره کیش را دارد یا خیر. بنابراین پیش از شروع سفر تمام این نکات را ارزیابی و بررسی کنید تا با مشکل و دردسر مواجه نشوید.

رزرو هتل‌های کیش در سفر شخصی به این جزیره زیبا

حالا که زمان کافی برای سفر به جزیره رویایی و بی‌نظیر کیش را دارید و می‌خواهید با ماشین شخصی خود سفری خاطره‌انگیز را آغاز کنید، بهتر است علاوه بر بررسی روش‌ها و هزینه‌های حمل خودرو به کیش، به اقامت خود در طول سفر نیز فکر کنید. شما راه طولانی برای رسیدن به کیش در پیش دارید، پس باید به محض رسیدن به هتل خود بروید و پس از استراحت برای گشت‌وگذار و تفریح در این جزیره توریستی آماده شوید.

توصیه می‌شود به هیچ عنوان رزرو هتل را به زمان رسیدن به جزیره موکول نکنید و این کار را قبل از سفر انجام دهید. رزرو هتل کیش نیاز به بررسی دارد، چراکه هتل‌ها و اقامتگاه‌های متنوعی در این جزیره وجود دارد که هرکدام آن‌ها از نظر قیمت، موقعیت مکانی، امکانات تفریحی و خدمات رفاهی متفاوت هستند. مطمئناً در زمان حضور در جزیره فرصت کافی برای ارزیابی لیست بلندبالای هتل‌های کیش را ندارید. پس همین الان برای ررزو آنلاین هتل‌های کیش برای تجربه اقامتی دلنشین و مناسب اقدام کنید.

سخن پایانی

اگر قصد دارید سفر به کیش را با ماشین شخصی خود انجام دهید، باید این کار را با آگاهی و شناخت کامل دنبال کنید. شما باید در قدم اول مسیر پیش‎روی خود و مدت زمانی که در جاده هستید را بدانید و همچنین هزینه حمل خودرو به کیش را نیز جویا شوید. این کار به شما در زمان‌بندی سفر و همچنین تعیین بودجه‌ای که برای سفر با ماشین شخصی به کیش نیاز دارید کمک می‌کند.

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