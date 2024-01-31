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۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۹:۲۹

مسوول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه حضرت قمربنی هاشم (ع)؛

اعزام روحانیون چهارمحال و بختیاری به مناطق عملیاتی

اعزام روحانیون چهارمحال و بختیاری به مناطق عملیاتی

شهرکرد-مسوول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه حضرت قمربنی هاشم (ع) گفت:کاروان ۱۲۰ نفره روحانیون و طلاب بسیجی استان چهارمحال و بختیاری عازم مناطق عملیاتی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید امان الله حسینی صدر صبح چهارشنبه با تبریک ایام الله دهه فجر اظهار کرد: تعداد بیش از ۱۲۰ نفر از روحانیون و طلاب استان چهارمحال و بختیاری به مناطق عملیاتی دفاع مقدس اعزام شدند.

وی تصریح کرد: شرکت کنندگان در این اردو، در مناطقی عملیاتی رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس حضور پیدا کرده و از یادمان‌های شلمچه، والفجر ۸ و اروند، طلائیه، هویزه، دهلاویه و … بازدید می‌کنند.

حسینی صدر با اشاره به دستاوردها و برکات اردوهای راهیان نور، تصریح کرد: رهبر عزیزمان تأکید دارند که حضور مسئولین محترم و اقشار مختلف مردم در مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس ضروری و لازم است؛ برای اینکه یادی کرده باشیم از شهدای عزیزمان و از درس‌های شهدا و دفاع مقدس بیاموزیم.

وی اذعان داشت: آشنایی با فداکاری‌های رزمندگان برای روحانیون که باید روایتگری کنند، ضروری است، تا برای مردم و بویژه نوجوانان و جوانان این مسائل را تبیین کنند.

وی، با تأکید بر ضرورت انتقال فرهنگ دفاع مقدس به نسل‌های آینده، افزود: هفته آینده نیز کاروان طلاب خواهر استان چهارمحال و بختیاری در قالب کاروان ۱۰۰ نفره عازم سرزمین نور و مناطق عملیاتی دفاع مقدس می‌شود.

گفتنی است؛ حضور در رزمایش فرهنگی رزمی و بازدید از دستاوردهای هوافضا برای روحانیون و طلاب اعزامی پیش بینی شده است.

کد مطلب 6009821

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