ثبت نام آزمونEPT بهمن ماه دانشگاه آزاد اسلامی آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، ثبت نام آزمون (EPT) بهمن ماه ۱۴۰۲ دانشگاه آزاد اسلامی آغاز شد و تا ساعت ۲۴ روز دوشنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۲ ادامه خواهد داشت.

این آزمون روز جمعه ۲۷ بهمن ماه ۱۴۰۲ هم زمان در شهرهای تهران، تبریز، مشهد، اهواز، اصفهان، شیراز، کرمانشاه، رشت، کرمان، کرج، ساری، یزد و زنجان برگزار خواهد شد.

تمامی دانشجویان دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی می توانند در صورت تمایل با مراجعه به سامانه مرکز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی به نشانی https://english.iau.ac.ir/ept نسبت به ثبت نام اقدام کنند.