زمینه رفع مشکلات طرح آبیاری نوین در نخیلات سعدآباد فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه امین‌نژاد صبح چهارشنبه در نشست پیگیری مطالبات نخلداران اظهار کرد: چند سال از شروع طرح آبیاری قطره‌ای طرح ۲۴۰۰ هکتاری و اختصاص هزینه‌های بسیار بالا توسط دولت برای مدیریت آب، تغییر شیوه آبیاری غرقابی به نوین و در نهایت بازدهی بیشتر محصول نهایی خرما صورت گرفته است.

وی اضافه کرد: علی رغم افتتاح ۲۵۰ طرح در هفته دولت سال جاری ولی همچنان به علت تعلل پیمانکار و نبود عزم یکپارچه متولیان حوزه جهاد کشاورزی و آب منطقه‌ای در راستای تسریع در نواقص و ترمیم خطوط آسیب دیده و در اختیار گذاشتن منابع آبی مستمر، نخلداران هیچ‌گونه استفاده عملی از این طرح عظیم ملی نداشته‌اند.

بخشدار سعدآباد افزود: همه ما مدیران دستگاه‌های نظارتی و اجرایی موظفیم که با شفافیت نسبت به مردم عمل کرده و چنانچه موانعی در مسیر راه قرار دارد به آنها اعلام کنیم. مطمئن هستیم که هر جا مردم حضور دارند موفقیت مطمئن‌تر و پایدارتر است.

امین نژاد از دست اندرکاران این طرح خواست که در کمترین زمان ممکن ضمن تشکیل جلسه در سطح استان و با حضور بخشدار و جمعی از نخلداران حوزه منطقه ۴ مشکلات احصا و نسبت به رفع آن با وحدت رویه به سرانجام عملی مورد نظر مسؤول ارشد استان و شهرستان برای حمایت از نخلداران و رفع دغدغه آنها منتهی بشود.

طرح ۲۴۰۰ هکتاری آبیاری نوین نخیلات منطقه ۴ بخش سعدآباد در سال ۱۳۹۷ شروع و بعد از چند سال رکود در دولت سیزدهم از متولیان مرتبط با این طرح خواسته شد که نسبت به ادامه طرح اقدام و در نهایت ۲۵۰ هکتار از این طرح در سال‌جاری افتتاح شد.