به گزارش خبرگزاری مهر، محسن زارعی، رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش گفت: جلسات این ستاد به صورت منظم در وزارت آموزش و پرورش با حضور اعضای کارگروه‌های تخصصی و همچنین به صورت متناظر در استان‌ها به منظور رسیدگی به مسائل این حوزه برگزار می‌شود.

وی در ادامه افزود: به منظور جلب مشارکت و همکاری دستگاه‌ها و نهادهای کشور، مصوبه‌ای در هیئت دولت در راستای برگزاری مطلوب آزمون‌های وزارت آموزش و پرورش انجام شده است.

رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش با اشاره به پیگیری مصوبات ستاد عالی آزمون‌ها، تصریح کرد: مصوبات این ستاد در شوراهای آموزش و پرورش هر استان و مسائل مربوط به امنیت برگزاری آزمون‌ها نیز در شورای تأمین استان‌ها پیگیری خواهد شد.

وی با اشاره به آماده سازی بسته آموزشی ویژه دبیران دوره متوسطه، اظهار کرد: به منظور آشنایی دبیران دوره دوم متوسطه نظری با شیوه طراحی آزمون‌های نهایی پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم یک بسته آموزشی توسط دبیرخانه‌های تخصصی دروس تهیه و توسط گروه‌های آموزشی در هر استان در اختیار دبیران و دانش آموزان قرار خواهد گرفت.

زارعی با اشاره به برگزاری آزمون‌های شبه نهایی، گفت: به منظور آشنایی دانش آموزان با شیوه طراحی سوالات آزمون‌های نهایی، آزمون‌های شبه نهایی با همکاری دبیرخانه‌های تخصصی دروس معاونت آموزش متوسطه در سطح کشور برگزار خواهد شد.

وی در ادامه افزود: البته آزمون‌های شبه نهایی تأثیری در آزمون‌های نهایی برای دانش آموزان نخواهد داشت بلکه به عنوان یک پیش درآمد برای آمادگی بیشتر دانش آموزان تدارک دیده شده است.

رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش با اشاره به نظرسنجی پیرامون زمان برگزاری آزمون‌های نهایی، افزود: به منظور طراحی مطلوب برنامه برگزاری آزمون‌های نهایی، از مدیران مدارس و دانش آموزان نظرسنجی پیرامون زمان برگزاری آزمون‌های نهایی انجام خواهد شد.

وی در ادامه گفت: پیشنهاد شده است که برنامه برگزاری آزمون‌های نهایی پایه دوازدهم در یک روز و آزمون‌های نهایی پایه‌های دهم و یازدهم با ساعت متفاوت در روز دیگر برگزار شود.