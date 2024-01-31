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۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۱۰:۱۷

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان:

افتتاح ۴ طرح ورزشی در دهه فجر/ ۹ مجموعه ورزشی کلنگ‌زنی می‌شود

افتتاح ۴ طرح ورزشی در دهه فجر/ ۹ مجموعه ورزشی کلنگ‌زنی می‌شود

همدان- مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان گفت: چهار طرح ورزشی با اعتباری بالغ بر ۲۲۵ میلیارد ریال دهه فجر امسال در استان همدان افتتاح می‌شود.

علی حقیقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افتتاح ۴ طرح ورزشی به مناسبت دهه فجر در همدان اظهار کرد: چهار طرح ورزشی با اعتباری بالغ بر ۲۲۵ میلیارد ریال دهه فجر امسال در استان همدان افتتاح می‌شود.

وی افزود: همچنین ۹ مجموعه ورزشی جدید نیز کلنگ‌زنی خواهد شد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان با اشاره به برنامه‌های دهه مبارک فجر گفت: بیش از ۴۶۰ عنوان برنامه فرهنگی و ورزشی به مناسبت گرامیداشت دهه فجر در سطح استان همدان برنامه‌ریزی شده است.

حقیقی خاطرنشان کرد: برنامه‌های امسال با شعار «جشن ملی، مشارکت پرشور، آینده روشن» برگزار می‌شود.

وی با اشاره به جزئیات این برنامه‌ها بیان کرد: غبارروبی گلزار شهدا، به صدا در آوردن زنگ انقلاب و رژه موتورسواران در ۱۲ بهمن همزمان با سالروز ورود تاریخی حضرت امام (ره) سرکشی و دلجویی از خانواده معزز شهدا و جانبازان، برگزاری همایش‌های پیاده‌روی و ورزش صبحگاهی در سطح استان از جمله این برنامه‌ها است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان عنوان کرد: میزبانی اردوی تیم ملی سنگ نوردی، افتتاح ۱۳ خانه ورزش روستایی، میزبانی نشست مسئولان فرهنگی سه فدراسیون ورزشی، برگزاری جشنواره‌های مختلف ورزش‌های روستایی و بازی‌های بومی و محلی، تجلیل از مادران شهدای گرانقدر، توزیع اقلام ورزشی در قالب طرح دختران آفتاب، فراغت بانوان با ورزش و مسابقات کارکنان دولت ویژه بانوان از جمله مهمترین برنامه‌های دهه فجر است.

وی با بیان جامعه ورزش بار دیگر در ۲۲ بهمن در صف اول خواهد بود، گفت: جامعه ورزش استان همدان در یوم الله ۲۲ بهمن با حضور پر شور در راهپیمایی بار دیگر با آرمان‌های امام و انقلاب اسلامی تجدید بیعت خواهد کرد.

حقیقی افزود: همواره جامعه ورزش استان همدان ثابت کرده که دل بسته نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به رهبری امام خامنه‌ای مدظله‌العالی است.

کد مطلب 6009928

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