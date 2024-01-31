محمد خورشیدی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشارکت مردمی در قزوین، اظهار کرد: مشارکت هزار و ۶۷۶ قزوینی در ارائه طرح و ایدههای مساله محور نشان از روند رو به رشد نهضت مردمی سازی در حل مشکلات این استان دارد.
وی افزود: یکی از اولویتهای دولت سیزدهم تحقق مردمیسازی است، برای این منظور نشستهای مختلف با اقشار نخبه و صاحب نظر برگزار شده است تا مردم در تصمیمگیریها و نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی همکاری کنند.
دستیار استاندار قزوین در امر مردمیسازی بیان کرد: این نشستها شامل ۳۵ نشست با حضور استاندار و ۱۰ نشست با حضور فرمانداران در شهرستانهای استان است، اساتید دانشگاهی، دانشجویان، کشاورزان، متنفذین، معتمدین، بازاریان، صنعتگران و تولیدکنندگان از جمله شرکتکنندگان این نشستها بودهاند.
وی همچنین از برگزاری رویداد شهریاران در سطح ملی خبر داد و یادآور شد: این رویداد فرصتی برای مشارکت مردم در ارائه ایدهها و طرحهای نوین در حوزه روستایی و شهری فراهم کرده است، هزار و ۶۷۶ نفر در این رویداد مشارکت کردند و در نهایت نیز ایده و طرح ۲۳۸ نفر به مرحله داوری رسیده است.
خورشیدی تاکید کرد: در رویداد نوآوری اجتماعی، فعالان تشکلهای مردمی و گروهها دور یکدیگر جمع شده و یک مجموعه را تشکیل میدهند که در این راستا حمایتهای مادی و معنوی در نظر گرفته شده است.
دستیار استاندار قزوین در امر مردمی سازی با بیان اینکه در ۴۸ محله هدف به منظور کاهش آسیبهای اجتماعی، شبکههای محلی ایجاد شده است، یادآور شد: این شبکهها با همکاری سپاه، قرارگاه تحول اجتماعی و سازمان تبلیغات اسلامی و براساس رویداد نهضت اجتماعی در میدان حاضر شدهاند و حل مسائل و موضوعات محلات را در دستور کار قرار خواهند داد.
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