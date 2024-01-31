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۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۱۰:۴۶

رییس بنیاد مستضعفان خبر داد؛

هوشمندسازی و رشد اقتصاد دیجیتالی در کشور

هوشمندسازی و رشد اقتصاد دیجیتالی در کشور

رییس بنیاد مستضعفان از برنامه‌ریزی این بنیاد برای کمک به رشد اقتصاد دیجیتال در کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین دهقان رئیس بنیاد مستضعفان، گفت: برای ما تجهیز شدن به فناوری روز و قدرت بکارگیری فناوری بسیار مهم است و نباید از فهم و زبان و درک آن عقب بمانیم و بر همین اساس بنا داریم تا بنیاد مستضعفان را به محل تجربه فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی برای یافتن مدیریت و قابلیت درست تبدیل کرده و در سطح ملی بتوانیم فعالین این حوزه را با یکدیگر مرتبط کنیم.

وی اضافه کرد: ما تلاش خواهیم کرد تا به عناصر انسانی فعال در این حوزه کمک کنیم در کشور بمانند و فعال‌تر شوند و سرمایه و ثروت برای اقتصاد کشور ایجاد کنند.

دهقان گفت: البته ما معتقدیم که ماشین جای انسان را نخواهد گرفت ولی در عین حال ماشین‌ها ابزار بسیار خوبی برای توانمند کردن انسان در انجام فعالیت‌های روزانه هستند و هوش مصنوعی می‌تواند یک دستیار تقویت کننده انسان در انجام فعالیت‌ها باشد.

رئیس بنیاد مستضعفان در ادامه یادآور شد: باید بنیاد را هوشمند کنیم و در رشته فعالیت‌هایی که داریم به سمت هوشمندسازی حرکت کنیم و در ادامه این مسیر، هوش مصنوعی را به عنوان یک ابزار کمک‌یار در مدیریت به خدمت بگیریم.

دهقان با بیان اینکه درحال حاضر برنامه‌ریزی در این زمینه آغاز شده گفت: ما علاقه داریم که اتصالی میان فعالیت‌هایمان با فعالان دانش بنیان در سراسر کشور تعریف کنیم تا هم آنها در این فضا رشد کنند و هم ما بتوانیم از ظرفیت‌های این مجموعه‌ها استفاده کنیم.

رئیس بنیاد مستضعفان در پایان تاکید کرد: ما می‌خواهیم مردمی‌سازی اقتصاد را تمرین کنیم و ابعاد اقتصاد مقاومتی را در بنیاد پیاده کنیم و از همین رو به دنبال هوشمندسازی و کمک به رشد اقتصاد دیجیتال در کشور هستیم.

کد مطلب 6009970
زهره آقاجانی

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