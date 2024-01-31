هوشمندسازی و رشد اقتصاد دیجیتالی در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین دهقان رئیس بنیاد مستضعفان، گفت: برای ما تجهیز شدن به فناوری روز و قدرت بکارگیری فناوری بسیار مهم است و نباید از فهم و زبان و درک آن عقب بمانیم و بر همین اساس بنا داریم تا بنیاد مستضعفان را به محل تجربه فناوریهای نوین و هوش مصنوعی برای یافتن مدیریت و قابلیت درست تبدیل کرده و در سطح ملی بتوانیم فعالین این حوزه را با یکدیگر مرتبط کنیم.
وی اضافه کرد: ما تلاش خواهیم کرد تا به عناصر انسانی فعال در این حوزه کمک کنیم در کشور بمانند و فعالتر شوند و سرمایه و ثروت برای اقتصاد کشور ایجاد کنند.
دهقان گفت: البته ما معتقدیم که ماشین جای انسان را نخواهد گرفت ولی در عین حال ماشینها ابزار بسیار خوبی برای توانمند کردن انسان در انجام فعالیتهای روزانه هستند و هوش مصنوعی میتواند یک دستیار تقویت کننده انسان در انجام فعالیتها باشد.
رئیس بنیاد مستضعفان در ادامه یادآور شد: باید بنیاد را هوشمند کنیم و در رشته فعالیتهایی که داریم به سمت هوشمندسازی حرکت کنیم و در ادامه این مسیر، هوش مصنوعی را به عنوان یک ابزار کمکیار در مدیریت به خدمت بگیریم.
دهقان با بیان اینکه درحال حاضر برنامهریزی در این زمینه آغاز شده گفت: ما علاقه داریم که اتصالی میان فعالیتهایمان با فعالان دانش بنیان در سراسر کشور تعریف کنیم تا هم آنها در این فضا رشد کنند و هم ما بتوانیم از ظرفیتهای این مجموعهها استفاده کنیم.
رئیس بنیاد مستضعفان در پایان تاکید کرد: ما میخواهیم مردمیسازی اقتصاد را تمرین کنیم و ابعاد اقتصاد مقاومتی را در بنیاد پیاده کنیم و از همین رو به دنبال هوشمندسازی و کمک به رشد اقتصاد دیجیتال در کشور هستیم.
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