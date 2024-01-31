نمونه رشد سریع و مستمر در کلام رهبری هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن قدیری در دیدار فعالان اقتصادی با رهبر معظم انقلاب داشت، با بیان اینکه پالایشگاه اصفهان ۲۲ درصد سوخت کشور در ۱۷ استان را تأمین می‌کند، اظهار کرد: واحد تصفیه گازوئیل پالایشگاه سال گذشته ۱۶ ماه زودتر با سود عدم نفع ۱۸/۵ همت راه اندازی شد که نتیجه آن تحویل ۲۰ میلیون لیتر گازوئیل یورو ۵ و استحصال ۳۰۰ تن گوگرد در روز بود.

وی افزود: امسال واحد تصفیه نفت سفید را در مدت کمتر از یکسال با سیستم کنترل ایرانی راه اندازی خواهیم کرد.

مدیرعامل هلدینگ پتروپالایش اصفهان با اشاره به پروژه‌محوری این مادر صنعت، تعداد این پروژه‌ها را ۴۶۰ پروژه در حوزه هوش مصنوعی، منابع انسانی، مدیریت آب، صرفه جویی انرژی، پدافند غیرعامل، بروز رسانی پالایشگاه، زنجیره ارزش و تبدیل به پتروپالایش به ارزش شش میلیارد یورو قلمداد کرد.

وی با بیان اینکه با هدف جذب حداکثری، تبعیض در پالایشگاه از میان رفته و ۲۵۰۰ نفر قرارداد مستقیم شده‌اند، اضافه کرد: مدارک تحصیلی این افراد تعدیل شده و تمام واحدهای سازمانی که خالی بود به انها سپرده شده است. سعی‌کرده‌ایم مسئولیت‌ها را بر اساس شایسته سالاری از طریق کانون ارزیابی مدیریت اختصاص دهیم و با افتخار در حال پرورش ۲۰۰ مدیر استراتژیک برای نظام جمهوری اسلامی هستیم.

قدیری خاطرنشان کرد: از طریق حداکثر کردن بهره‌وری از جمله خاموش کردن مشعل‌ها و صرفه جویی انرژی سود پالایشگاه از ۱۶ همت در سال ۱۴۰۰ به ۳۶ همت در سال ۱۴۰۱ رسیده و پیش‌بینی می‌شود به حدود ۴۰ همت برسانیم.

وی با تاکید بر نگاه پتروپالایش اصفهان بر برقراری انضباط مالی در این هلدینگ، گفت: تأمین مالی با استفاده از روش‌های پیشرفته از جمله روش همزمان طراحی، تأمین کالا و نصب و مدیریت طرح یا به اصطلاح EPCM، ایجاد هلدینگ، استفاده از روش‌های میانبر، گردش نقدینگی در هلدینگ و افزایش بهره وری و حداکثر کردن سوددهی و مولدسازی انجام شده است.

مدیرعامل هلدینگ پتروپالایش اصفهان با بیان اینکه انجام لایسنس و طراحی پایه با خنثی سازی تحریم‌ها به راحتی خریداری می‌شود، افزود: در جهت خنثی سازی تحریم‌ها یک شرکت دانش بنیان بزرگ در ۴۰ هکتار با ۳۲۰۰۰ مترمربع سوله در چند ماه ایجاد کردیم تا اکثر تجهیزات صنعت را بسازیم.

قدیری با اشاره به هدفگداری ساخت اولین پردیس نفت و انرژی بخش خصوصی کشور توسط پتروپالایش اصفهان، گفت: در این پردیس ۱۵۰ شرکت دانش بنیان مستقر و مشغول بکار می‌شوند و ۹۵ درصد تجهیزات پروژه‌هایمان توسط آنان ساخته می‌شود. اخیراً توسط همین شرکت‌ها اولین رآکتور وانادیم در ایران را مونتاژ کردیم و این شرکت هم اکنون بیش از ۸ همت پروژه داشته و بین ۷۵۰۰ تا ۱۰۰۰۰ جوان نخبه در آن مشغول بکار خواهند بود.

وی با بیان اینکه سال گذشته ۶۵۰ جوان نخبه استان جذب پتروپالایش اصفهان شد، درباره اقدامات این شرکت برای حفاظت از محیط زیست خاطرنشان کرد: در حال ساخت نیروگاه تجدید پذیر ۱۰۰۰ مگاواتی خورشیدی هستیم.

قدیری با بیان اینکه ۲۳ پروژه آب در حال انجام است که تماماً تا خرداد سال آینده راه اندازی خواهند شد، افزود: در فرآیندها بیش از ۵۰ درصد در مصرف آب صرفه جویی می‌شود؛ علاوه بر این استفاده از پساب شاهین را و انتقال آب از دریای عمان در حال انجام است.

وی با اشاره به انجام ۲۰ مگاپروژه در زنجیره ارزش محصولات، گفت: علاوه بر تکمیل زنجیره ارزش بنزین در پتروشیمی اصفهان، نفت سفید، گاز مایع و نفت کوره و پروژه اولین پارک گوگردی نیز در حال انجام است. همچنین برای اولین بار در کشور بنزین یورو شش را تولید خواهیم کرد.

قدیری با بیان اینکه یکی از شرکت‌های زیرمجموعه پتروپالایش اصفهان به‌طور کامل توسط بانوان اداره می‌شود، افزود: مدیریت ته مانده‌های پالایشگاه یا residue management برای اولین بار در کشور در پالایشگاه اصفهان در حال انجام است و نزدیک به یک میلیارد دلار در سال صرفه جویی خواهد داشت.

مدیرعامل هلدینگ پتروپالایش اصفهان ادامه داد: در حال اجرای ۸۵ کیلومتر راه آهن و خرید ۵۰۰ هکتار زمین در بندر عباس هستیم تا اکثر توسعه خود را در بندر عباس که دروازه دنیاست دنبال کنیم.

وی گفت: شهر انرژی اصفهان که شامل ۸ مجموعه صنعتی می‌شود با اجرای پروژه‌های پدافند غیرعامل طی دو سال از هرگونه حملات تروریستی، ریز پرنده‌ها، انتحاری و بمب گذاری ایمن می‌شود.

قدیری با بیان اینکه میانگین ضریب پیچیدگی کشور ۶/۲ است، اضافه کرد: چشم انداز ما چهار برابر شدن سود پالایشگاه تا سال ۱۴۰۷ و قرار گرفتن در میان ۵۰۰ شرکت برتر دنیا با ضریب پیچیدگی بالای ۱۶ است.

وی در پایان پتروپالایش اصفهان را نمونه واقعی رشد سریع و مستمر برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی در کلام مقام معظیم در تمام زمینه‌ها دانست.





