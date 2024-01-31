صدور ۷۷۴۵ مجازات جایگزین حبس در محاکم آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر عتباتی پیش از ظهر چهارشنبه در کمیته ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌های آذربایجان غربی با تبریک فرا رسیدن ایام الله دهه مبارکه فجر به موضوع جلسه پرداخت و گفت: استان آذربایجان غربی با توجه به گستردگی و جمعیت، یکی از استان‌های مهم در حوزه مراکز نگهداری، زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها می‌باشد و این شرایط ویژه، کار ویژه هم نیاز دارد.

وی ادامه داد: در برنامه عملیاتی سال برنامه‌های مبسوطی به مقوله زندان، زندانی و مدیریت امور زندان‌ها اختصاص داده شده که با تلاش‌های مجموعه دادگستری و اداره زندان‌های استان این برنامه‌ها در حال اجرا هستند.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی افزود: باید تلاش کرد با استفاده از ظرفیت‌های قانونی وضعیت زندان‌ها را بهبود بخشید و برای نیل به این امر حضور هدفمند در زندان‌ها و بررسی وضعیت قضائی و شرح حال زندانی و گزارش مددکاری زندان با رویکرد استفاده بهینه از تأسیسات ارفاقی به افراد واجد شرایط بسیار مؤثر است با این توضیح که دستگاه قضائی با سارقین سابقه دار و مرتکبین جرایم خشن و افرادی که امنیت و آسایش مردم را به مخاطره می‌اندازند مماشات ندارد و جای این افراد در زندان است و برنامه‌های ارشادی و تربیتی می‌بایست برای آنها داشت.

عتباتی ادامه با بیان اینکه ۵۹ درصد از محکومان واجد شرایط استان مشغول اشتغال هستند به اهمیت اشتغال در باز اجتماعی کردن بزهکاران پرداخت و گفت: باور قبلی ما این است که هیچ برنامه اصلاحی مانند اشتغال برای تربیت و باز اجتماعی کردن بزهکاران مؤثر نیست و باید تمام تلاش و توان خود را در جهت توسعه اشتغال و مهارت آموزی و مولد سازی زندانی بکار ببندیم و برای نیل به این هدف اولاً می‌بایست اشتغال را توسعه دهیم و در بازدید از واحدهای تولیدی از ظرفیت خیرین و کارآفرینان و صاحبان واحدهای تولیدی استفاده کرد و دوم اینکه هر نوع اشتغالی حتماً در ذیل بنیاد تعاون اشتغال زندانیان استان تعریف گردد.

رئیس شورای قضائی استان با اعلام آزادی ۳۶۰ نفر از محکومان مالی و جرایم غیر عمد در ده ماهه سال با استفاده از ظرفیت ستاد دیه، به جشن گلریزان پیش رو اشاره کرد و بر برگزاری آن و مشارکت بالای خیرین با استفاده از ظرفیت صدا و سیمای استان، فعالان رسانه‌ای و ائمه جمعه و جماعت و سایر ظرفیت‌ها برای تبیین وضعیت زندان و زندانی، شاهد مشارکت حداکثری در این امر خداپسندانه باشیم.

وی با اعلام اینکه ۳۵ فقره سازش قتل در ۱۰ ماهه در استان صورت گرفته و نیز ۷۷۴۵ فقره مجازات جایگزین حبس در ده ماهه سال جاری صادر شده است که افزایش ۱۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل را داشته، بر استفاده از ظرفیت‌های گردشگری صلح و سازش و ظرفیت‌های قانونی و تأسیسات ارفاقی همچون آزادی مشروط و پابند الکترونیک برای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها تاکید کرد.

عتباتی به شاخص تعیین شده کشوری مبنی بر بهره گیری ۹۵ درصدی از دادرسی الکترونیک، بر توسعه این امکان و استفاده از فناوری‌های نوین برای کاهش اطاله دادرسی و سرعت در رسیدگی‌ها و رسیدن به شاخص کشوری تاکید و از رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضائی خواست بر این امر نظارت داشته باشند.

حسین مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز بر لزوم کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها با استفاده از تأسیسات ارفاقی و سایر اقدامات قانونی تاکید کرد.

در این جلسه بخشی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان و فتحی مدیر کل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان گزارشی از اقدامات صورت گرفته در راستای ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری ارائه نمودند و پس از ارائه نقطه نظرات اعضای حاضر و روساء و دادستان‌های حوزه‌های قضائی جلسه با تصویب مصوباتی به کار خود خاتمه داد.