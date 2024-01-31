به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد قادری صبح چهارشنبه در نخستین آئین روز ستایشگری و نوای آئینی بوشهر اظهار داشت: امام حسین (ع) الگوی تمام مجاهدان عالم و الگوی حماسه پنج قرن مقاومت استان بوشهر است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر ضمن خیر مقدم به خادمان مدح و مرثیه پهنه‌ی جنوب کشور که از استان‌های فارس، کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان، هرمزگان و خادمان و مداحان استان بوشهر، پایتخت مقاومت که در این نشست شرکت کرده بودند، افزود: تک تک قدم‌های مجاهدان ما در مبارزه با استکبار و ظلم‌ستیزی درس عاشورای امام حسین (علیه‌السلام) است.

وی اظهار داشت: عزم شورای شبکه هیئت و تشکل‌های دینی در جهت هویت‌بخشی به آئین‌های عزاداری فاخر و ماندگار است که بی‌شک جای مباهات دارد و در کشور کمتر جایی چنین استفاده‌ای از شعر فاخر دیده می‌شود.

حجت‌الاسلام قادری ادامه داد: وجود چنین مدل‌ها و ملودی‌های انسان‌سازی در مراسم عزاداری بوشهری در اوج وقار، باعث انسان سازی بر اساس اندیشه قیام و تبیین عزای امام حسین (علیه‌السلام) می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر افزود: بی‌شک عزم عزاداری بوشهر به جهاد تبیین می‌تواند از مؤثرترین حرکت‌های هیئات مذهبی در راستای لبیک به مقام معظم رهبری باشد که فرمودند هیئت پایگاه جهاد تبیین است.