  1. استانها
  2. بوشهر
۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۱۱:۲۰

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر:

عزاداری بوشهری در اوج وقار حاوی مفاهم انسان‌سازی است

عزاداری بوشهری در اوج وقار حاوی مفاهم انسان‌سازی است

بوشهر- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر گفت: مراسم و برنامه‌های عزاداری بوشهری باعث انسان سازی بر اساس اندیشه قیام و تبیین عزای امام حسین (علیه‌السلام) می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد قادری صبح چهارشنبه در نخستین آئین روز ستایشگری و نوای آئینی بوشهر اظهار داشت: امام حسین (ع) الگوی تمام مجاهدان عالم و الگوی حماسه پنج قرن مقاومت استان بوشهر است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر ضمن خیر مقدم به خادمان مدح و مرثیه پهنه‌ی جنوب کشور که از استان‌های فارس، کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان، هرمزگان و خادمان و مداحان استان بوشهر، پایتخت مقاومت که در این نشست شرکت کرده بودند، افزود: تک تک قدم‌های مجاهدان ما در مبارزه با استکبار و ظلم‌ستیزی درس عاشورای امام حسین (علیه‌السلام) است.

وی اظهار داشت: عزم شورای شبکه هیئت و تشکل‌های دینی در جهت هویت‌بخشی به آئین‌های عزاداری فاخر و ماندگار است که بی‌شک جای مباهات دارد و در کشور کمتر جایی چنین استفاده‌ای از شعر فاخر دیده می‌شود.

حجت‌الاسلام قادری ادامه داد: وجود چنین مدل‌ها و ملودی‌های انسان‌سازی در مراسم عزاداری بوشهری در اوج وقار، باعث انسان سازی بر اساس اندیشه قیام و تبیین عزای امام حسین (علیه‌السلام) می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر افزود: بی‌شک عزم عزاداری بوشهر به جهاد تبیین می‌تواند از مؤثرترین حرکت‌های هیئات مذهبی در راستای لبیک به مقام معظم رهبری باشد که فرمودند هیئت پایگاه جهاد تبیین است.

کد مطلب 6010032

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها