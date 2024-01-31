۴۶ پروژه عمرانی و تولیدی دهه فجر در چالوس اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریفی پیش ازظهر چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با تاکید بر ارائه و انعکاس واقعی خدمات و تلاشها اظهار کرد: از مسؤولان شهرستان خواستیم تا هر هفته نسب به انعکاس تلاش و اقدامات برنامه ریزی کنند.
وی با بیان اینکه پروژه تعریض خیابان سلامت یکسال دارای مصوبه بوده است، افزود: با پیگیری این طرح در منطقه اجرایی شده است از این رو پیگیری مصوبات اجرا نشده گذشته در دستور کار قرار دارد.
وی با عنوان اینکه برخی از پروژهها نظیر زیرگذر نواب با تأخیر روبرو شده است، افزود: این پروژه هفت سال در دست اجرا است و برای تسریع و شتاب بخشی به پروژه، نظارتها بیشتر شده است.
فرماندار چالوس با اظهار این در کمیته برنامه ریزی ۶۰ میلیارد تومان در سال جاری مصوب شده است، افزود: اگر دستگاههای اجرایی پیگیری کنند میتوانند با بودجههای ملی و فرااستانی، این رقم را به هزار میلیارد تومان افزایش داد.
شریفی کددارکردن پروژهها را از جمله راهکارها برای افزایش اعتبار برشمرد و گفت: در دهه فجر بیش از ۷۰۰ عنوان برنامه فرهنگی، عمرانی و اجتماعی در شهرستان تهیه شده است و اجرای دو طرح هادی به ارزش ۳۵ میلیارد ریال، دو مورد چمن مصنوعی و خانه سرایداری و سالن ورزشی گویتر، از جمله طرحها است.
وی با بیان اینکه در مجموع ۴۳ پروژه با اشتغال ۲۸ نفر و اعتبار ۳۸۹ میلیارد و۷۰۰ میلیون تومان در ایام دهه فجر افتتاح میشود، گفت: سه پروژه با ارزش ۱۶۰ میلیارد تومان نیز در هفته دولت کلنگ زنی میشود.
وی با اظهار اینکه کلانتری ۱۴ چالوس سالها معطل زمین بود، افزود: دو هزار مترمربع زمین برای ساخت این کلانتری تهیه شده است و در ایام دهه فجر کلنگ زنی میشود.
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