محموله ۱۴میلیارد ریالی پارچه قاچاق در استان سمنان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید علی میراحمدی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در ستاد فرماندهی انتظامی استان سمنان از کشف محموله قاچاق در محور دامغان- سمنان خبر داد و بیان کرد: این محموله توسط مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان کشف شده است.

وی با بیان اینکه این یگان در راستای مأموریت خود در محور دامغان - سمنان تریلی را متوقف و بارنامه وی را مورد بررسی قرار می‌دهد، افزود: مأموران انتظامی متوجه می‌شوند که این تریلی نزدیک به چهار و نیم تن بار دارد.

جانشین فرمانده انتظامی استان سمنان با بیان اینکه در بررسی بار مشخص شد که پارچه‌های قاچاق در این تریلی وجود دارد، ابراز کرد: مبدا این محموله بندر خرمشهر و مقصد آن یکی از استان‌های شمال شرق بود که توسط مأموران انتظامی استان متوقف شد.

میر احمدی با بیان اینکه یک نفر در این ارتباط دستگیر شد، افزود: کارشناسان ارزش این محموله قاچاق را ۱۳ میلیارد و ۹۸۰ میلیون ریال اعلام کرده اند.