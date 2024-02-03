به گزارش خبرگزاری مهر، نشست نقد و بررسی کتاب «داروین در عهد قاجار» نوشته محمدعلی سنقری روز سهشنبه ۱۷ بهمن در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار میشود.
اینکتاب بهتازگی با مقدمه و تصحیح محمد معصومی توسط نشر کرگدن منتشر شده و نشست نقد و بررسی آن با حضور محمدعلی گمینی و محمد معصومی همراه است.
در معرفی اینکتاب آمده است:
این کتاب دربردارنده سه رساله فارسی قاجاری درباره نظریه تکامل داروین است. اولین رساله از محمدعلی سنقری حائری با نام مرآت العقل است که تا شوال ۱۳۳۰ ق. نوشته شده است. گمان میرود این کتاب قدیمیترین رساله فارسی باشد که عالمی شیعی در ایران نوشته و در آن نام داروین و اصول چهارگانه نظریهاش ذکر شده است. سنقری نقدی کلامی به اندیشههای داروین دارد و با نقل از کتابهای اسدآبادی و حسین جسر میکوشد افکار مادّی را از منظری عقلی نقد کند. تنقید مقاله دارونیستها اثر سیداسدالله خارقانی دومین رساله در این کتاب است. این رساله نسبتاً مختصر رویکردی جدلی دارد و بیشتر به نظریه داروین درباره انسانها میپردازد.
داروین و حکمای مشرقزمین، یا سردار نامه، به قلم میرزا عنایتالله دستغیب شیرازی سومین رساله این کتاب است که در شیراز، به سال ۱۳۴۲ ق، چاپ سنگی شده است. از مدعیات نویسنده آن است که نظریه داروین را میتوان در کتابهای رازی، حکمای مسلمان، ازجمله ملای رومی، ملاصدرا، ابوعلی مسکویه رازی، ملاهادی سبزواری و دیگران، بازجست؛ و این یعنی داروین مطلب تازهای به جهان علم عرضه نکرده است.
نشست نقد و بررسی اینکتاب روز سهشنبه ۱۷ بهمن از ساعت ۱۶ در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد جعفر قصیر (بخارست)، نبش کوچه سوم برگزار میشود.
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