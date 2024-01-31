ترامپ برای تایوان کاری نخواهد کرد / سیاست آمریکا همین هست که هست

به گزارش خبرگزاری مهر، نشنال اینترست در یادداشتی به قلم «دنی روی» به سرنوشت تایوان در صورت پیروزی دونالد ترامپ پرداخته است.

در این یادداشت به بیانیه اخیر دونالد ترامپ در مورد تایوان اشاره شده است بدین مضمون که به نظر نمی‌رسد که اگر ترامپ به عنوان رئیس جمهور بعدی ایالات متحده انتخاب شود سیاست خارجی ایالات متحده بتواند به طرز چشمگیری در مورد تایوان تغییر کند چه بسا که شرایط بدتر هم خواهد شد.

نویسنده در این یادداشت به مصاحبه‌ای از ترامپ با فاکس نیوز در ۲۱ ژانویه اشاره می‌کند که وی از هر گونه اظهار نظر در مورد مشخص کردن سیاست‌های آینده ایالات متحده در صورت تصمیم چین برای الحاق تایوان خودداری کرد و در رابطه با مداخله نظامی آمریکا در این رابطه هیچ اظهار نظری نکرد.

در این گفت‌گو ترامپ تنها نکته‌ای که مطرح کرد این بود که «تایوان تمام تجارت تراشه‌ای ما را در اختیار گرفته است و ما باید جلوی آن‌ها را می‌گرفتیم.»

همین اظهار نظر کافی بود تا ناظران و کارشناسان روابط بین‌الملل به این نتیجه برسند که سیاست آمریکا در قبال چین بدون توجه به نتایج انتخابات در نوامبر تغییر نخواهد کرد.

به اعتقاد نویسنده عمده دلیل این اتفاق می‌تواند این باشد که ایالات متحده چین را به عنوان یک رقیب سرسخت می‌بیند و چه در دوره ترامپ و چه در دولت فعلی سیاست بر این است که جایگاه ایالات متحده به هر قیمتی شده حفظ شود.

بر اساس این یادداشت رویکرد ترامپ شاید به این دلیل می‌تواند عجیب باشد که در جامعه بین‌المللی به خصوص در خود ایالات متحده انتظار می‌رود وی در قبال چین و تایوان سیاست متفاوتی از بایدن و سایرین در پیش بگیرد.

البته برخی نیز معتقدند که اگر ترامپ در رابطه با تایوان سیاست خاصی را اتخاد نکند چندان دور از انتظار نیست چراکه ترامپ علاقه‌ای به ترویج نظم بین‌المللی لیبرال ندارد. او همیشه به رقابت تجاری با چین تمرکز کرده است و در مورد رقابت ژئواستراتژیک چین و آمریکا زیاد صحبت نکرده است.

این سیاست ترامپ در رابطه با متحدین آمریکا نیز صادق است چرا که نسبت به همپیمانان مهم آمریکا نیز روی خوش نشان نداده بود. او متحدان آمریکا را سوار بر آمریکا می‌دانست و واشنگتن را احمقی می‌دانست که هزینه‌های دفاعی به کشورهای ثروتمند می‌پرداخت تا از خود دفاع کنند.

با این دیدگاه بسیاری از منتقدان اروپایی و غربی ترامپ معتقد بودند که او ارزش اتحادها را تنها بر حسب سود و زیان مالی می‌سنجد، بدون اینکه مزایای امنیتی غیرمستقیم تقویت رهبری آمریکا را در نظر بگیرد.

بنابراین به گفته نویسنده، بسیاری بر این باورند که سرنوشت تایوان که دل به آمریکا و حمایت این کشور بسته راه به جایی نخواهد برد چرا که آمریکا اگر به رهبری ترامپ اداره شود هیچ چشم‌انداز مثبتی برای تایوان ندارد.