مشکل حریم واحدهای تولیدی در مازندران حل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد توکلی پیش ازظهر چهارشنبه در جلسه بررسی حریم واحدهای تولیدی و دامی با تبریک ایام الله دهه فجر، خدمت خالصانه به مردم را تکلیف مدیران دانست که از اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی است، اظهار کرد: صدور مجوز برای راه‌اندازی واحد تولیدی در بازه زمانی کوتاه از فرامین رهبر معظم انقلاب است و برای رفع مشکلات صدور مجوز، مدیران تلاش کنند.

وی با بیان اینکه درگاه ملی برای صدور مجوز باید به درستی در اختیار کاربران قرار بگیرد و زمان بر بودن مجوزها مورد گلایه مراجعه کنندگان است، افزود: برای مردم نیز شفاف جا بیافتد که هر طرحی به دلیل وجود برخی معاذیر قانونی در هر مکانی قابلیت اجرایی ندارد و بر اساس نیاز و امکان سنجی قابلیت اجرا دارد.

سرپرست معاونت عمرانی استانداری مازندران با اشاره به اینکه مسائل حریم باید در مازندران حل بشود و رفتار سرمایه گذاری در یک نقطه نباید نافی مالکیت بقیه افراد در محدوده اجرای طرح باشد، یادآورشد: در تهیه طرح دقت لازم صورت پذیرد تا حریم به درستی مطالعه بشود تا در زمان اجرای و راه اندازی واحدهای تولیدی و اقتصادی، مالک و اهالی دچار مشکل نشوند.

توکلی از قابلیت چندین روستای پرجمعیت مازندران برای شهر شدن خبر داد و تصریح کرد: در مطالعات شهر شدن مناطق روستایی حداقل میزان حریم را برای واحدها در نظر گرفته شود و دامداری‌های قدیمی که در حریم مطالعات شهرهای جدید قرار می‌گیرند، حریم جدیدی برای آنها لحاظ نشود.

وی با بیان اینکه به جای گسترش بناهای واحدهای تولیدی در سطح افزایش تراکم افزایش یابد، خاطرنشان کرد: این موضوع برای مصوب شدن در کارگروه توسعه زیربنایی مطرح خواهد شد تا پس از تصویب و تایید، قابلیت اجرایی به صورت قانونی پیدا کند.

سرپرست معاونت عمرانی استانداری مازندران توجه به رعایت موازین بهداشتی واحدها در کنار توجه به حریم را مهم دانست و گفت: اگر به موضوع بهداشت واحدهای تولیدی و اقتصادی به صورت فنی و با فناوری روز توجه بشود، در توسعه مسکونی و طرح توسعه عمران شهرها مشکل نخواهیم داشت‌