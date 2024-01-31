افتتاح ۷۶۰ کیلومتر راه و بزرگراه تا پایان ۱۴۰۲

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا کدخدا زاده از افتتاح ۷۶۰ کیلومتر راه و بزرگراه در ۱۶ استان کشور تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: در راستای تاکید وزیر راه و شهرسازی مبنی بر تکمیل شبکه بزرگراهی بر اساس کریدورهای ترانزیتی جنوب، شرق، غرب و… و رفع گلوگاه‌های ترافیکی در محورهای پرتردد، ۷۶۰ کیلومتر از راه‌ها و بزرگراه‌های کشور به بهره برداری می‌رسد که ۴۷۰ کیلومتر از آن به مناسبت دهه مبارک فجر است.

معاون ساخت و توسعه راه‌ها با اشاره به گستردگی این پروژه‌ها در ۱۵ استان کشور اظهار کرد: افتتاح ۶۲ کیلومتر راه و بزرگراه در استان آذربایجان غربی، ۵۵ کیلومتر در استان بوشهر، ۶۸ کیلومتر در استان خراسان جنوبی، ۹۷ کیلومتر در استان کرمان، ۵۱ کیلومتر در استان خوزستان، ۶۸ کیلومتر در استان مرکزی، ۵۰ کیلومتر در استان چهارمحال و بختیاری، ۱۴ کیلومتر در استان خراسان شمالی، ۲۹ کیلومتر در استان خراسان رضوی و … بخشی از برنامه توسعه شبکه بزرگراهی کشور تا پایان سال جاری است.

وی توسعه شبکه بزرگراهی در مناطق محروم را از اولویت‌های اصلی دولت سیزدهم بیان کرد و افزود: افتتاح ۱۳۴ کیلومتر از محورهای مواصلاتی استان سیستان و بلوچستان تا پایان سال جاری به ویژه در محورهای پرتردد این استان نظیر محورهای زابل-زاهدان، زاهدان-بیرجند، زاهدان-بم، چابهار-پسابندر و پل بزرگ لیپارو بزرگراه‌های زاهدان-خاش، چابهار-نیکشهر ایرانشهر در راستای دستیابی به این هدف صورت می‌گیرد.

کدخدازاده تصریح کرد: احداث این میزان بزرگراه با توجه به کمبود مصالح در استان، هزینه‌های بالای نیروی انسانی و شرایط اقلیمی منطقه در نوع خود کم نظیر است. ارزش روز پروژه‌های اعلام شده را بیش از ۲۶۳ هزار میلیارد ریال است.