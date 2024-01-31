بهبود بارش ها/زمستان؛ کم بارشی پاییز را جبران می کند؟

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: سکینه اسمی: آذربایجان غربی که در شمال غربی‌ترین نقطه ایران واقع شده، روزگاری نه چندان دور به عنوان دومین استان پرآب کشور شناخته می‌شد، اما در سال‌های اخیر کاهش بارش‌ها به خصوص نبود بارش در پاییز امسال این منطقه را با چالش کم آبی مواجه کرده است.

با وجود بارش‌های مناسب در هفته‌های اخیر وضعیت بارش نزولات آسمانی در آذربایجان غربی همچنان نامناسب است و خشکسالی که از سه سال پیش آغاز شده، امسال نیز در این استان ادامه دارد و وضعیت بارندگی در نقاط مختلف استان به ویژه حوضه دریاچه ارومیه و مرکز استان کمتر شده است.

سال‌های گذشته میانگین بارش‌های استان به ۵۰۰ میلیمتر در سال آبی می‌رسد اما امسال طی سال آبی جاری ۱۳۷.۲ میلیمتر بارش در استان ثبت شده است هر چند این آمار بارش سال آبی جاری رشد نشان می‌دهد اما با توجه به شرایط خشکسالی در استان جوابگو نیست.

هر چند به گفته مسئولان آذربایجان غربی خشک شدن دریاچه ارومیه دلایل مختلفی دارد اما نمود بارز و واقعی کم بارشی ها در این منطقه و خشکسالی اخیر را می‌توان به راحتی با از بین رفتن این تالاب بین المللی به عینه لمس کرد.

با وجود اینکه هواشناسی امسال پاییز پربارشی را برای برخی مناطق به خصوص استان پیش بینی کرده بود اما این پیش بینی‌ها محقق نشد، اما در هفته‌های اخیر بارش‌های برف خوبی را در برخی مناطق آذربایجان غربی شاهد هستیم و پیش بینی هواشناسی از زمستان پربارش خبر می‌دهد باید منتظر ماند و دید این پیش بینی‌ها محقق می‌شود؟ آیا زمستان می‌تواند در این منطقه جور بی بارشی پاییز را بکشد؟

طبق جدول اعلامی از سوی شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی، میزان بارش در پاییز امسال نزدیک به ۶۹ میلی متر بود که فرقی با سال گذشته آبی نداشت ولی نسبت به بارش متوسط ۱۰۰ میلی متری در پاییز، حدود ۳۰ میلی متر کاهش را نشان می‌داد.

این رقم در حوضه آبریز دریاچه ارومیه، آمارهای بدتری داشت و طبق این جدول کمتر از ۶۰ میلی متر بارش را در این حوضه طی پاییز امسال شاهد بودیم که حدود ۱۰ میلی متر و افزون بر نزدیک به ۴۰ میلی متر نسبت به میانگین بلندمدت کمتر بود.

البته وضعیت آبی منطقه جنوبی استان موسوم به حوضه زاب نیز در پاییز نیز متفاوت از سایر مناطق نبود و علاوه بر کاهش بیش از ۵۰ میلی متری نسبت به سال گذشته، کاهش نزدیک به ۴۵ میلی متری را نسبت به متوسط بلندمدت نشان می‌داد که البته بارش‌های چند روز اخیر زمستانی، این کمبود را تا حدودی در جنوب استان جبران کرده است.

با وجود اینکه هواشناسی امسال پاییز پربارشی را برای برخی مناطق به خصوص استان پیش بینی کرده بود اما این پیش بینی‌ها محقق نشده و بارشی را در این فصل استان تجربه نکرد، اما در هفته‌های اخیر بارش‌های برف خوبی را در برخی مناطق آذربایجان غربی شاهد هستیم و پیش بینی هواشناسی از زمستان پربارش خبر می‌دهد باید منتظر ماند و دید این پیش بینی‌ها محقق می‌شود؟ آیا زمستان می‌تواند در این منطقه جور بی بارشی پاییز را بکشد؟

افزایش ۵۲.۸ درصدی بارش‌ها در آذربایجان غربی / ‏کاهش‬ ذخایر برفی

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی در گفت و گو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت بارش‌ها گفت: در سال آبی جاری میزان بارش‌ها ۵۲.۸ درصد افزایش یافته است افزود: طی سال آبی جاری ۱۳۷.۲ میلیمتر بارش در استان ثبت شده که این میزان در مدت مشابه سال گذشته ۸۹.۷۹ میلیمتر بود که شاهد رشد ۵۲.۸ درصدی بارش‌ها نسبت به دوره مشابه سال آبی قبل و رشد ۳ درصدی نسبت به دراز مدت هستیم.

مجید رستگاری ادامه داد: میزان بارش ثبت شده در حوضه آبریز ارس طی سال آبی جاری ۱۱۰.۲ میلیمتر، در حوضه آبریز دریاچه ارومیه ۱۱۱.۷ میلیمتر و حوضه زاب ۳۷۵.۲ میلیمتر بود که این میزان در مدت مشابه سال آبی گذشته به ترتیب ۴۱.۹۹ میلیمتر، ۹.۱۲ میلیمتر و ۲۴۷.۲ میلیمتر بود.

با وجود اینکه بارش‌ها در بهمن ماه جاری خوب بوده و طی روزهای ابتدایی این ماه بارش برف مناسبی را شاهد بوده‌ایم ولی در کل رژیم بارش‌ها تغییر کرده و طی امسال ذخیره برفی در آذربایجان غربی به صورت بی سابقه کم شده است وی با بیان اینکه از ابتدای بهمن ماه جاری نیز ۲.۷ میلیمتر بارش در استان ثبت شده است، گفت: تا پایان دی ماه امسال آب معادل برف موجود در حوضه‌های آبریز سه گانه آذربایجان غربی شامل دریاچه ارومیه، زاب و ارس به ۲۴۰ میلی متر رسیده که با متوسط ۵۶۴ میلی متر بلندمدت فاصله زیادی دارد.

وی اضافه کرد: البته با توجه به آب معادل برف آخر دی ماه سال گذشته که ۲۲۳ میلی متر بوده، امسال شاهد رشد هشت درصدی در این خصوص هستیم ولی این امر نمی‌تواند معیار خوبی برای بررسی وضعیت برف موجود در استان باشد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی ادامه داد: این رقم در پایان دی ماه ۲ سال گذشته (سال ۱۴۰۰) بیش از ۵۰۰ میلی متر برآورد شده بود که با آن رقم نیز فاصله زیادی داریم.

رستگاری اظهار کرد: بیشترین میزان آب معادل برف در ۱۳ سال گذشته (از سال ۱۳۹۰ تاکنون) در آذربایجان غربی مربوط به پایان دی سال ۱۳۹۲ بوده که به ۸۸۹ میلیون مترمکعب رسیده بود.

وی گفت: در حوضه دریاچه ارومیه نیز تا پایان دی ماه امسال شاهد وجود ۲۰۸ میلیون مترمکعب آب معادل برف بودیم که هرچند ۳۳ درصد نسبت به سال گذشته بیشتر برآورد می‌شود ولی فاصله ۴۷ درصدی با متوسط بلندمدت این حوزه دارد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی افزود: با وجود اینکه بارش‌ها در بهمن ماه جاری خوب بوده و طی روزهای ابتدایی این ماه بارش برف مناسبی را شاهد بوده‌ایم ولی در کل رژیم بارش‌ها تغییر کرده و طی امسال ذخیره برفی در استان به صورت بی سابقه کم شده است.

هر چند دی ماه امسال مدیرکل هواشناسی آذربایجان غربی نیز طی مصاحبه‌ای از کاهش ۴۰ درصدی بارش‌ها در استان در مقایسه به نرمال خبر داده اما بی شک با توجه به افزایش بارش‌های زمستانی این آمار تغییر نشان می‌دهد اما سوال اینجاست بارشهای زمستانی چقدر می‌تواند کاهش منابع آبی استان را جبران کند؟

سامانه بارشی جدید در آذربایجان غربی فعال می‌شود

رئیس گروه پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی از ورود سامانه جدید بارشی از اواخر طی هفته جاری به استان خبر داد و اظهار کرد: با ورود سامانه بارشی از اواخر وقت امروز به منطقه بارش برف و باران جنوب آذربایجان‌غربی را فرا می‌گیرد.

مهدی صابری در گفت و گو با خبرنگار مهر، و افزود: فعالیت سامانه بارشی به صورت افزایش ابر، بارش برف و باران همراه با وزش باد و تداوم برودت هوا خواهد بود که فعالیت آن به صورت متناوب تا پایان هفته جاری تداوم خواهد داشت.

وی با تاکید فعالیت این سامانه در جنوب استان بیان کرد: مه گرفتگی و کاهش دید و در مناطق کوهستانی کولاک برف نیز پیش بینی می‌شود.

صابری ادامه داد: احتمال آبگرفتگی و لغزندگی معابر، سیلابی شدن رودخانه‌ها و مسیل‌ها، یخ زدگی در ساعات شب و اوایل صبح نیز وجود دارد.

رئیس پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی در خصوص وضعیت بارش‌های استان در زمستان نیز اضافه کرد: بنا به گزارش مرکز ملی اقلیم شناسی بارش استان در زمستان بین ۲۰ تا ۴۰ میلیمتر بیشتر از نرمال پیش بینی می‌شود.

طی هفته‌های اخیر بسیاری از مناطق به خصوص جنوب آذربایجان غربی شاهد بارشهای خوب برف است باید منتظر ماند و دید زمستان می‌تواند در آذربایجان غربی جور نبود بارش در پاییز امسال را جبران کند؟