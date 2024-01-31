به گزارش خبرنگار مهر، احمد ریواده پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم آغاز جشن‌های انقلاب اسلامی در مدرسه پیامبر اعظم (ص) سمنان و در جمع دانش آموزان این مجموعه، ضمن اشاره به دو رویداد راهپیمایی دهه فجر و انتخابات بیان کرد: حضور در صحنه، یکی از مهمترین ویژگی‌های ملت ایران است.

وی با بیان اینکه «جشن ملی و حضور حداکثری» شعار این ایام نامگذاری شده است، ابراز کرد: هم راهپیمایی ۲۲ بهمن و هم انتخابات مظاهر حضور پرشور مردم در صحنه‌های مختلف به شمار می آیند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان با بیان اینکه دهه فجر، عید تاریخ انقلاب پر افتخار ایران است، گفت: مردم استان سمنان همواره در صف دفاع از عزت، آزادی و انقلاب حضور داشته و امسال هم در راهپیمایی ۲۲ بهمن روز پیروزی انقلاب، حضور حماسی دیگری را به نمایش خواهند گذاشت.

ریواده با اشاره به نقش آفرینی دانش آموزان بیان کرد: در روز جمعه ۱۱ اسفند در انتخابات مهم و حیاتی، دانش آموزان چه کسانی که می‌توانند رأی دهند و چه کسانی که نمی‌توانند، به‌صورت خانوادگی شرکت داشته باشند تا برگ زرین تاریخی دیگری در دیار استان سمنان رقم بخورد.

وی با بیان اینکه ایران امروز در اوج عزتمندی است و به برکت حضور جوانان به پرتاب سه ماهواره مهدا، هاتف یک و کیهان دو مبادرت ورزیده است، گفت: این موفقیت، ریشه و منشأ علمی دارد و بنا به فرمایش مقام معظم رهبری، مهم‌ترین عامل هر ملتی، علم آن است.

به گزارش مهر، صبح امروز مراسم زنگ انقلاب در مدارس استان سمنان برگزار شد.