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۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۱۲:۳۴

معاون استاندار سمنان:

حضور مردم استان سمنان در صحنه‌ها «دفاع از عزت» ایران است

حضور مردم استان سمنان در صحنه‌ها «دفاع از عزت» ایران است

سمنان- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان با بیان اینکه حضور مردم استان در صحنه‌ها «دفاع از عزت» ایران است، گفت: مردم استان در همه انتخابات گذشته، حضور پرشوری را داشته‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد ریواده پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم آغاز جشن‌های انقلاب اسلامی در مدرسه پیامبر اعظم (ص) سمنان و در جمع دانش آموزان این مجموعه، ضمن اشاره به دو رویداد راهپیمایی دهه فجر و انتخابات بیان کرد: حضور در صحنه، یکی از مهمترین ویژگی‌های ملت ایران است.

وی با بیان اینکه «جشن ملی و حضور حداکثری» شعار این ایام نامگذاری شده است، ابراز کرد: هم راهپیمایی ۲۲ بهمن و هم انتخابات مظاهر حضور پرشور مردم در صحنه‌های مختلف به شمار می آیند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان با بیان اینکه دهه فجر، عید تاریخ انقلاب پر افتخار ایران است، گفت: مردم استان سمنان همواره در صف دفاع از عزت، آزادی و انقلاب حضور داشته و امسال هم در راهپیمایی ۲۲ بهمن روز پیروزی انقلاب، حضور حماسی دیگری را به نمایش خواهند گذاشت.

ریواده با اشاره به نقش آفرینی دانش آموزان بیان کرد: در روز جمعه ۱۱ اسفند در انتخابات مهم و حیاتی، دانش آموزان چه کسانی که می‌توانند رأی دهند و چه کسانی که نمی‌توانند، به‌صورت خانوادگی شرکت داشته باشند تا برگ زرین تاریخی دیگری در دیار استان سمنان رقم بخورد.

وی با بیان اینکه ایران امروز در اوج عزتمندی است و به برکت حضور جوانان به پرتاب سه ماهواره مهدا، هاتف یک و کیهان دو مبادرت ورزیده است، گفت: این موفقیت، ریشه و منشأ علمی دارد و بنا به فرمایش مقام معظم رهبری، مهم‌ترین عامل هر ملتی، علم آن است.

به گزارش مهر، صبح امروز مراسم زنگ انقلاب در مدارس استان سمنان برگزار شد.

کد مطلب 6010154

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