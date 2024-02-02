شرایط جدید جذب سرباز نخبه در مراکز تحقیقاتی پزشکی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، «برنامه جذب و بکارگیری سرباز نخبه» یک برنامه ویژه پژوهشی است که به منظور استفاده از فرصت بکارگیری نخبگان و استعدادهای برتر وظیفه علوم پزشکی در مراکز تحقیقاتی مصوب وزارت بهداشت جهت گذراندن دوره سربازی تعریف شده است.

در راستای تفاهمنامه «همکاری های علمی-پژوهشی بکارگیری نخبگان و استعدادهای برتر وظیفه با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» به شماره ۲۹۰۲/۲/۱/۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ ذیل تفاهمنامه «همکاری جامع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ستاد کل نیروهای مسلح»، معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌تواند از مشمولین خدمت وظیفه عمومی که طبق ارزیابی و اعلام بنیاد ملی نخبگان به عنوان نخبه شناخته شده‌اند را با عنوان «سرباز نخبه» در مراکز تحقیقاتی مصوب وزارت بهداشت جذب کند تا دوره سربازی خود را به عنوان محقق در این مراکز سپری کنند.

بر اساس این دستورالعمل «سرباز نخبه» کسی است که مشمول خدمت وظیفه عمومی است و طبق ارزیابی و اعلام بنیاد ملی نخبگان به عنوان نخبه (نخبه وظیفه) معرفی شده است.

محدوده اقدام و عمل تمامی مراکز تحقیقاتی فناوری مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

تبصره: مفاد این آئین نامه مشمول مراکز غیردولتی نمی‌شود.

مشمولان خدمت وظیفه عمومی که طبق ارزیابی و اعلام بنیاد ملی نخبگان به عنوان نخبه وظیفه معرفی شده‌اند. پذیرش سرباز نخبه از فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری حرفه‌ای و همچنین دانشجویان و فارغ التحصیلان مقطع دکترای تخصصی و متخصصین / فوق تخصص بالینی صورت می‌پذیرد.

معرفی نهایی متقاضیان برنامه منوط به بررسی در کارگروه نخبگان معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت است.

از جمله اهداف اصلی این برنامه عبارتند از «ارتقا توانمندی و مهارت‌های تخصصی نخبگان وظیفه»، «توسعه علم و فناوری در حوزه سلامت با تاکید بر نیازهای دفاعی – امنیتی»، «تشویق فارغ التحصیلان برتر علوم پزشکی» و «حمایت از نگاهداشت نخبگان حوزه سلامت».

فرآیند اجرایی جذب سرباز نخبه به این صورت است که ابتدا اعلام نیاز از دانشگاه مقصد و اعلام آن به معاونت تحقیقات وزارت بهداشت مطابق با شیوه نامه اجرایی برنامه صورت می‌گیرد.

پس از آن درخواست ارائه شده در کارگروه نخبگان بررسی می‌شود.

در همین زمینه در صورت وجود طرح‌های تحقیقاتی در ارتباط با جامعه و صنعت، طرح‌های تحقیقاتی اثرگذار که با انجام آن مشکلی از جامعه حل شود و همچنین طرح‌های تحقیقاتی دارای گرنت های حمایتی خارج از دانشگاه محل درخواست داشته باشد، در اولویت قرار می‌گیرد.

مصوبات کارگروه به مرکز نخبگان داعا (مرکز نخبگان دانشگاه عالی دفاع ملی) اعلام می‌شود و در نهایت با ثبت و ارسال پروپوزال مصوب از دانشگاه مقصد به معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت فرد معرفی می‌شود.

باید گزارش‌های دوره‌ای (هر سه ماه یکبار) و نهایی از دانشگاه به معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ارسال شود.

در این دستورالعمل معیارهای مورد نظر جهت توزیع متقاضیان نیز اعلام شده است.

بر این اساس توزیع منطبق بر عدالت محوری باید به گونه‌ای باشد که به هر مرکز تحقیقاتی حداکثر یک سرباز نخبه تعلق گیرد. عملکرد مراکز تحقیقاتی بر اساس شاخص‌های ارزشیابی سالیانهِ معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و پایش عملکرد و خروجی سرباز نخبه‌هایی که در سالهای گذشته به مراکز تحقیقاتی معرفی شده‌اند نیز به عنوان معیار مدنظر است.

سرباز نخبه دارای حق الزحمه است. تأمین حقوق، بیمه و هزینه دوره آموزش نظامی سرباز نخبه بر عهده دانشگاه / دانشکده محل خدمت است.

طول دوره خدمت سرباز نخبه مطابق با آئین نامه داعا (مرکز نخبگان دانشگاه عالی دفاع ملی) است.

در این دستورالعمل الزامات پایان دوره سرباز نخبه نیز ذکر شده است و داشتن یکی از موارد زیر جهت پایان دوره متقاضی ضروری است:

- چاپ حداقل یک مقاله Original مستخرج از پروژه تحقیقاتی تعریف شده در مجلات دارای نمایه بین المللی (Web of Science) ISI و یا PubMed/Medline به عنوان نفر اول و یا نویسنده مسئول با افیلیشن مرکز تحقیقاتی و دانشگاه مقصد.

- چاپ حداقل یک مقاله متاآنالیز در مجلات دارای نمایه بین المللی (Web of Science) ISI و یا PubMed/Medline به عنوان نفر اول و یا نویسنده مسؤول با افیلیشن مرکز تحقیقاتی و دانشگاه مقصد.

- تولید حداقل یک محصول فناورانه که به تأیید معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه محل خدمت رسیده باشد.

- ثبت حداقل یک مورد اختراع دارای پتنت داخلی یا خارجی.