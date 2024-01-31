به گزارش خبرگزاری مهر، سید میعاد صالحی مدیرعامل راه آهن، گفت: طبیعی است که با توجه به تقاضای بالای مردم برای سفر ریلی در ایام نوروز باید توجه مضاعفی به موضوعات حوزه مسافری داشته باشیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: هم اکنون ۵۷ درصد قطارهای برون شهری ما از مشهد یا به مشهد است برای همین راه آهن با افتخار خود را خادم زائران امام رضا می‌داند و از این رو باید از ابتدای سفر تا انتها به طوری اکرام مسافرین صورت بگیرد که هر کدام از مسافران، به سفیران حمل و نقل ریلی تبدیل شوند.

وی ادامه داد: ویترین حوزه ریلی با همه مشکلات و زحماتش، حوزه مسافری است. پس باید علاوه بر فضاسازی و اقدامات فرهنگی متناسب با ایام، بهترین امکانات از جمله در ایستگاه‌ها، سرویس‌های بهداشتی، کوپه‌ها، نمازخانه‌ها و رستوران‌ها برای مسافران نوروزی فراهم شود.

صالحی تاکید کرد: وظیفه راه آهن تکریم تمام قد مسافرین عزیز است اما این تکریم در چهارچوب رعایت ضوابط و مقررات است. از این رو سوار کردن فردی که بلیت ندارد یا با بلیت غیر همنام قصد سفر دارد و یا فردی که حجاب را رعایت نمی‌کند، بر خلاف مقررات است و باید برخورد شود.

معاون وزیر راه همچنین با اظهار خرسندی از مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره جبران زیان مسافری شرکت راه آهن گفت: پرداخت زیان مسافری از سوی دولت می‌تواند باعث بهبود و افزایش ظرفیت ناوگان مسافری و همچنین کمک به نگهداری و توسعه خطوط ریلی شود. برای رفاه بیشتر مردم و معطل نشدن در صف، باید در مسیری حرکت کنیم که بتوانیم ضریب بیشتری به خرید اینترنتی در فروش بلیت بدهیم.