به گزارش خبرنگار مهر، میثم معزی در نشست خبری اظهار کرد: یکی از معقولههای مهم درمان، بیماران نابارور است که در ۲ سال اخیر اتفاقات خوبی در این حوزه رخ داد به گونهای که ۲ بیمارستان سطح ۲ مسجدسلیمان و ایذه افتتاح و به بهرهبرداری رسیدند، همچنین در سطح ۳ نیز یک مرکز درمان ناباروری به جمع مراکز خوزستان اضافه شده تا مراکز درمان ناباروری در استان پنج مرکز بشوند.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: مسئله بسیار مهم در قانون جوانی جمعیت و معادلات بارداری و باروری راه اندازی کلینیکهای درمان ناباروری بوده که در سطح ۲ به عنوان یکی از اولین دانشگاههای کشور در سطح ۳ به عنوان پنجمین مرکز در اهواز را راهاندازی کردهایم؛ همچنین این مراکز را ملزم به عقد قرارداد با سازمانهای بیمهگر کردهایم و در ۲ سال اخیر بیش از یک هزار و ۲۰۰ فقره تسهیلات درمان ناباروری توسط این دانشگاه به زوجها پرداخت شده است.
وی با بیان اینکه یکی از شکایتهای زیاد ما از جانب مردم در خصوص دندانپزشکی بوده است، تصریح کرد: از سال گذشته به دستور رئیس دانشگاه سه مرکز دندانپزشکی دولتی بیمارستانی در بیمارستانهای ابوذر، بقایی ۲ و گلستان با تعرفه دولتی ارائه خدمت میکنند. با توجه به اینکه بیمارستان ابوذر مرکز جامع کودکانی است که اختلالات تکاملی دارند، در حوزه دندانپزشکی به عنوان سایت اصلی در حال ارائه خدمت به این بیماران است.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز بیان کرد: در زمینه درمان اعتیاد در مراکز ماده ۱۵ و ۱۶ اتفاقات خوبی رقم خورده است که موفق شدهایم در این زمینه مراکز درمان اعتیاد سرپایی را به ۲۵۵ مرکز افزایش دهیم، در بستری سرپایی نیز سه مرکز بیمارستانهای امام، گلستان و سینا ارائه درمان میکنند؛ در مرکز ماده ۱۶ که مراکز نگهداری هستند نیز ۲ مرکز الحدید در زندان مرکزی اهواز خدمات شایانی را به بیماران ارائه میدهند.
معزی، یکی از مقولههای مهم در حوزه مراقبت مادر و کودک را مرگ مادر اعلام و عنوان کرد: این مساله یک شاخص ملی و جهانی بسیار مهم در توسعه استانها است، شاخصی که وزیر و سازمان بهداشت جهانی به صورت متمرکز آن را رصد میکنند. در این زمینه موفق شدیم که میزان مرگ مادر را ۵۰ درصد کاهش دهیم یعنی از ۳۰ مرگ در سال ۱۴۰۰ را به ۱۶ مرگ رسیدهایم و امسال نیز تعداد آن به هشت مرگ رسیده است.
وی اضافه کرد: در حوزه درمان رادیوتراپی که درمان سرطان سطح سه، پیشرفته و فوق تخصصی سرطان است، اکنون پیشرفتهترین دستگاه شتاب دهنده خطی تونیات در استان خوزستان مستقر است.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: راهاندازی دستگاه یادشده فرایند بسیار پیچیده زمانبر و هزینه بر است که اگر همه مجوزهای آن اعم از قانون وزارت بهداشت، سازمان انرژی اتمی، فضای فیزیکی و دیگر تجهیزات آن مهیا باشد، راه اندازی آن حداقل ۲ سال زمان میبرد؛ این دستگاه غول پیکر که هزینه آن بالغ بر ۲۵۰ میلیارد تومان است، گامی بسیار مهم در ارائه خدمات درمانی به بیماران سرطانی است که لیست انتظار را حدود یک ماه کاهش میدهد.
معزی ادامه داد: سازمان انرژی اتمی مجوز نهایی آن را در هفته گذشته صادر کرده و امیدوار هستیم تا پایان این ماه وارد گردش کار و به ۲ دستگاه دیگر ما اضافه شود. همچنین دستگاههای بخش خصوصی نیز فعال هستند.
وی با بیان اینکه کلانشهر اهواز تنها کلان شهری بود که مرکز ارجاعی بیماران تخصصی و فوق تخصصی چشم پزشکی نداشت، تصریح کرد: با پیگیریهای ریاست دانشگاه علوم پزشکی اهواز این کلینیک در کیانپارس راهاندازی شد و اکنون در حال ارائه خدمت به مردم خوزستان است. یک ماه آینده نیز مرکز دیگری با ۴ اتاق عمل چشم در زیتون کارمندی افتتاح خواهد شد که میتوان به عنوان یکی از مجهزترین اتاق عملهای استان و جنوب غرب کشور آن را معرفی کرد. احتمالاً تا یک ماه آینده مجوز مرکز باغ معین توسط وزارت بهداشت صادر شود و به عنوان سومین مرکز در خدمات چشم پزشکی استان ارائه خدمت کند.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز با اشاره به اینکه خوزستان در زمینه نسخه نویسی الکترونیک جز سه استان برتر کشور است، اظهار کرد: تقریباً ۱۰۰ درصد نسخههای بیمه سلامت الکترونیک است اما بیمه تأمین اجتماعی با توجه به اینکه زیرساختهای آیتی آن در سامانهاش مشکل داشت، تاکنون حدود ۸۰ درصد نسخههای الکترونیک آن اجرایی شده و امیدوار هستیم در سه ماه آینده به ۱۰۰ درصد برسد.
معزی عنوان کرد: با وجود مشکلات شدید اقتصادی در نظام سلامت کشور تا آبان ماه سالجاری بیش از یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان تجهیزات سرمایهای سنگین از جمله شتاب دهنده خطی، پت اسکن، سی تی سیمولاتور، ۲ دستگاه آنژیو گرافی قلبی فوق پیشرفته، یک دستگاه آنژیوگرافی مغزی فوق پیشرفته، سی پی اسکن، چهار دستگاه لیزر عمقی پوست، ۵۰ دستگاه ماشین بیهوشی، ونتیلاتور، اکسیژن ساز و چند دستگاه دیگر برای مراکز درمانی خوزستان خریداری شده است.
وی گفت: بیمارستان ۷۴ تختخوابی راه زینب در سربندر با هزینه بالغ بر ۶۰۰ میلیارد تومان در حوزه ساخت و تجهیزات ساخته شده و اکنون آماده بهرهبرداری است، این پروژه که حدود ۲۰ سال روی زمین مانده بود در دهه فجر به بهرهبرداری خواهد رسید. هزینه تجهیزات آن بالغ بر ۲۵۰ میلیارد تومان بوده که در چهار ماه گذشته وارد استان شده است.
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